Altay’da Metin Yüksel yuvaya döndü

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Leandro Kappel’i de kadrosuna kattı.

Bulgar stoper Ivan Ivanov’a imza attırarak dış transfere start veren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Teknik Direktör Alper Avcı ve takım kaptanı Murat Uluç’un ardından altyapısından yetişen Metin Yüksel ile de el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor ile play-off finalini kazanarak Süper Lig’e çıkma mutluluğu yaşayan Metin Yüksel ile bir araya gelen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, 28 yaşındaki ön liberoyu 2 yıllığına Altay’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Altay altyapısında futbola başlayan ve 2009’da profesyonel olan Metin Yüksel, kiralık olarak Tepecikspor ve Kahramanmaraşspor’da forma giymiş, 2012-13 sezonunda ise 2. Lig’de yeniden siyah-beyazlı formayı terletmişti.

5. imza Kappel’den

Spor Toto 1. Lig’de hedefe oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Leandro Kappel’i de kadrosuna kattı. Futbola AFC Amsterdam’da başlayan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, ülkesinde Volendam forması giydikten sonra Yunanistan’da Doxa Dramas’a transfer oldu. Daha sonra Portekiz ekibi Braga’da görev alan 1989 doğumlu Kappel, Yunanistan’da Panetolikos ve son 2 sezonda Denizlispor formalarını terletti. Denizlispor’da ilk yılında 32 maçta 8 gol atan Leandro Kappel, geçen sezon 27 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Hollandalı hücumcu, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santrfor olarak da görev alabiliyor.