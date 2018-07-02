Altay’da savunmaya Gençer takviyesi

Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı 1 yıllık mukaveleye imza attı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir araya gelen Gençer, sözleşmesine imza attıktan sonra yeni formasıyla objektiflere poz verdi. Şampiyonluklara alışık olduğunu kaydeden tecrübeli stoper, Altay’a yeni bir kupa kazandırmak için gayret edeceğini söyledi. Gençer, imza töreninin ardından bugün başlayan 1. etap kampına katılmak için Erzurum’a hareket etti.

Gençer, geçen sezon Ankaragücü’nde 30 maçta forma giydi. 29 yaşındaki stoper Başakşehir’de de 2014’te 1. Lig’de kupa kaldırmıştı. Deneyimli krampon sağ bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor.