Altay'da tarih tekerrür edecek mi?

Altay'da Mustafa Alper Avcı'nda boşalan teknik adamlık koltuğuna oturan Özden Töraydın, geçen sezonun son 4 maçında da siyah-beyazlı takımın başına geçmiş ve İzmir ekibini şampiyonluğa taşımıştı.

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Denizlispor'a kaybeden Altay'da, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'yla yollar ayrıldı. Avcı'nın yerine birçok ismin adı geçerken, siyah-beyazlı yönetim daralan fikstürü göz önüne alarak takımı Sportif Direktör Özden Töraydın ve Kaptan Murat Uluç'a emanet etti. Töraydın'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasıyla camianın aklına geçen sezon geldi. Geçtiğimiz yıl TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İsmet Taşdemir idaresinde şampiyonluk mücadelesi veren İzmir temsilcisi, oynadığı son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarınca Taşdemir eleştirilerin hedefi olmuştu. Takım son olarak derbide Karşıyaka'ya kaybedince Taşdemir'in görevine son verildi. Ligin son 4 haftasına yeni bir teknik direktörle çıkılması tercih edilmezken, Sportif Direktör Özden Töraydın eşofmanları giyip sahaya indi.

Hiç fire vermedi

31. haftada oynana Bugsaşspor maçından önce teknik adamlık koltuğuna oturan Özden Töraydın ile beraber siyah-beyazlılar adeta şahlandı. İzmir temsilcisi sırasıyla Bugsaşspor, Hacettepe ve Pendikspor'u yenince son haftada oynanacak olan Gümüşhanespor karşısında şampiyonluk maçına çıkma şansı yakaladı. Töraydın'ın öğrencileri güçlü rakibini 3-0 devirerek sezonu en üst basamakta tamamladı ve 7 sezon sonra 1. Lig'e yükseldi. Bu sezon yeniden eşofmanları giyen Özden Töraydın'ın, aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Kupada rakip Kastamonuspor

Altay, Özden Töraydın ile ilk maçında yarın Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde deplasmanda Kastamonuspor 1966 ile karşı karşıya gelecek. Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği müsabakada galip gelen takım adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlılarda kaleci Emre, stoperler İbrahim Öztürk ve Ivanov, İbrahim Akın, Aganovic ve Paixao Kastamonu kafilesinde yer almadı.