Altay’dan bir ilk

Altay gelir getirici proje için Türkiye çapında seçilen ilk spor kulübü olurken, çalışmanın diğer kulüpler için de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya, PTT’nin kişisel pul uygulamasının son yıllarda yaygınlaştığını söyledi. Kişisel pulların yanında spor kulüplerine de talep doğrultusunda pul üreteceklerini belirten Çetinkaya, bunun ilk uygulamasına ise Altay Spor Kulübü ile başladıklarını aktardı. Çalışmada, Altay Yönetim Kurulu Üyesi ve PTT Destek Hizmetleri-Ulaşım Daire Başkanı Metin Kurşun’un etkisi olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Altay taraftarı evlatlarına gönül verdiği kulübün adını koyacak kadar aidiyet duygusuna sahip bir kitle. On binlerce taraftarın desteklediği Altay’ın en az 20 binlik bir rakama ulaşacağını öngörüyoruz. Bu proje ile siyah-beyazlı taraftarlar önemli bir hatıraya, kulüp ise gelir kalemine sahip olacak” dedi.

Projenin sadece Altay’a değil tüm kulüplere ciddi bir gelir getireceğine inandığını ifade eden Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise, “Süreç içinde tüm kulüplere gelir sağlanacağını umuyoruz. Ancak PTT’nin çalışması maddi odaklı gibi görünse de paradan daha kıymetli, manevi değeri çok yüksek. Sanat ve spora katkısını sürekli hale getiren PTT ile ilklerin kulübü büyük Altayımız önemli bir başlangıca imza attı” şeklinde konuştu.

Altay Yönetim Kurulu Üyesi ve PTT Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanı Metin Kurşun da, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in desteğiyle ortaya çıkan projenin kısa zamanda hayata geçeceğini kaydetti. Kurşun, hatıra pullarındaki ilk kişisel baskıların sahibi olan Başkan Ekmekçioğlu, Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, takım kaptanı Murat Uluç ve İbrahim Akın’a örnek baskılarını hediye etti.