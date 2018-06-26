Altay’dan bir imza daha

Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Altay, Gazişehir FK’dan sağ bek Yasin Palaz’ı renklerine kattı.

Yalovaspor altyapısından yetişen ve 2005 yılında bu kulüpte profesyonel olan Yasin Palaz; Altay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor, Y. Malatya, Bandırmaspor, Alanyaspor, Gaziantep BŞB ve Keçiörengücü gibi kulüplerde oynayan Yasin, geçen sezon 26 maçta forma giydi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılar daha önce Ivanov, Metin Yüksel ve Kappel’i de renklerine bağlamıştı.