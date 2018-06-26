Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 18:09

Altay’dan bir imza daha

Spor Toto 1.

Altay’dan bir imza daha

26 Haziran 2018 18:09

Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Altay, Gazişehir FK’dan sağ bek Yasin Palaz’ı renklerine kattı.


Yalovaspor altyapısından yetişen ve 2005 yılında bu kulüpte profesyonel olan Yasin Palaz; Altay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor, Y. Malatya, Bandırmaspor, Alanyaspor, Gaziantep BŞB ve Keçiörengücü gibi kulüplerde oynayan Yasin, geçen sezon 26 maçta forma giydi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılar daha önce Ivanov, Metin Yüksel ve Kappel’i de renklerine bağlamıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
29
°
C
  • Çarşamba
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç