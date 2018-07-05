Altay’dan Demirören’e ziyaret

Lig maratonu öncesi hazırlıklarına hız veren Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i ziyaret etti.

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’i Riva Tesisleri’nde ziyaret etti. Altay Yönetim Kurulu üyesi Cem Torunoğlu ve Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar’ın yanı sıra ziyarette TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Görüşmede TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde süren yenileme çalışmaları, yeni sezon hazırlıkları ve Türkiye çapında 10 binin üzerindeki öğrencisiyle büyük ses getiren futbol okulları yapılanması hakkında bilgi veren Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, son dönemde A Takım’da elde ettikleri başarının yanı sıra altyapı hamleleriyle Altay’ın geçmiş dönemdeki yetiştirici kulüp kimliğine adım adım yaklaştığını dile getirdi. Tesisleşme konusunda gündeme aldıkları yeni projeler hakkında bilgilendirme yapan Ekmekçioğlu, Türk futboluna sağladığı katkılardan dolayı TFF Başkanı Demirören’e teşekkür etti.

Son dönemde tekrar yükselişe geçen İzmir temsilcisinin yakaladığı başarı grafiğinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yıldırım Demirören ise Türkiye’nin en genç kulüp başkanlarından biri olan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine 7 yıl sonra geri döndükleri 1. Lig mücadelesinde başarılar diledi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Demirören’e bir teşekkür plaketi ve Altay’ın yeni sezonda giyeceği formayı hediye etti.