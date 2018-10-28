Altay'dan sürpriz tercih

Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Alper Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sportif Direktör Özden Töraydın ve takım kaptanı Murat Uluç getirildi. Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig'de kalıcı olacak bir Altay için çalıştıklarını kaydetti.

Teknik Direktör Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Altay'da dümene Sportif Direktör Özden Töraydın ve takım kaptanı Murat Uluç geçti. Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada yeni görevlendirmeyi duyururken, hedeflerinin iyi bir yapılanma ile gelecek yılların temelini atmak olduğunu ifade etti. Ekmekçioğlu, “Geride bıraktığımız iki sezonda elde ettiğimiz iki şampiyonlukta büyük katkısı olan Sportif Direktörümüz Özden Töraydın ile şimdiden camiamızın sembol futbolcuları arasına adını yazdıran takım kaptanımız Murat Uluç yardımcısı olarak görevlendirildi. Kararımızın hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

“Süper Lig'de kalıcı olacağız”

Göreve geldikleri günden beri 7 senede Süper Lig'e çıkacak ve hak ettiği şekilde Süper Lig'de kalıcı olacak bir Altay için gerekli altyapıyı hazırladıklarını hatırlatan Özgür Ekmekçioğlu, “Sportif başarının yanında mali ve idari alanlarda da şampiyonlukların önemini hep dile getirdik ve bu yönde çalıştık. 7 sene içinde Süper Lig'de kalıcı olacak bir Altay'ın altyapısını oluşturmak adına çok yol kat ettik. Altay Alsancak Stadı'nın bitmesiyle Büyük Altayımızın layık olduğu Süper Lig hedefine yürüyüşümüz hız kazanacak. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerimiz yenilenmeye devam ediyor. Çim sahalarımız değişti. İdari binalarımız modernize ediliyor. Önceki yıllarda plansız ve hazır olmadan çıktığımız Süper Lig'de tutunamamıştık. Bu yüzden günümüz futbolunun realitelerinden uzaklaşmadan iyi hazırlanmalı ve altyapımızı güçlendirmeliyiz. Bu sezon iyi bir yapılanma ile lig mücadelemiz devam edecek. Geçtiğimiz sezonlar ardından yeni başarılara imza atmamız adına camia-taraftar kenetlenmesi yine yüksek önem arz ediyor. Yetiştirici kulüp kimliğini güçlendirmiş, borçlarını yapılandırmış bir Altay her zaman en büyük itici gücü olan camiası ve büyük Taraftarının sabır ve desteğiyle hedefe kısa sürede ulaşacaktır” diye konuştu.