Altay'ın 93 günlük hasreti dindi

Lig'in 12. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-0 ile deviren Altay'da 93 gün aradan sonra evinde galibiyete uzanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ligde aldığı kötü sonuçlarla sıralamada alt sıralara gerileyen Altay, Lig'in 12. haftasında büyük bir bölümünü bir kişi eksik oynadığı karşılaşmada ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u Paxiao (2) ve İbrahim'in golleriyle 3-0 yenerek adeta kendine geldi. Maçtan önce zehirlenme vakası yaşayan ve sakatlıklar sebebiyle birçok oyuncusundan faydalanamayan siyah-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle hem iki haftalık mağlubiyet serisine son noktayı koydu hem de iç sahada tam 93 gün aradan sonra galibiyete uzandı. Bu sezon Atatürk Stadı'nda ilk hafta karşılaşmasında Ümraniyespor'u mağlup eden Altay, o günden sonra iç sahada hiç kazanamamıştı. Sırasıyla Adanaspor ile 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor'a ise boyun eğdi.

Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte de Altay'ın evinde 4 maçlık kazanamama serisi de son buldu. Öte yandan Mustafa Alper Avcı'nın ardından teknik adamlık koltuğuna oturan Özden Töraydın, takımının başında ilk galibiyetini almış oldu.

Paixao gollere devam ediyor

Altay'ın Portekizli gol makinesi Marco Paixao, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmadan önce 8 gollü Paixao ile 6 gollü Pote'nin performansları merakla beklenirken, Portekizli golcü attığı 2 golle karşılaşmaya damgasını vurdu. İlk yarıda kafa vuruşuyla Çağlar'ı avlayan Paxiao, karşılaşmanın uzatma dakikalarında da çok şık bir golle maçın skorunu belirledi. Paixao, Adana Demirspor filelerine bıraktığı 2 golle bu sezon toplamda 10. golüne imza attı. Deneyimli oyuncu, bu sezon ligde çift haneli gol sayısına ulaşan ilk isim olarak krallık yarışında liderliğini de sürdürdü.