Altay’ın ‘Avcı’sı gelecekten ümitli

Lig’in yeni takımı Altay’ın Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Avcı, oyuncularının gösterdiği performansın ise gelecek adına ümit verdiğini belirtti.

7 sezon aranın ardından Lig’de boy göstermeye hazırlanan Altay’da bu sezon göreve gelen Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Avcı, “2009 yılında Altay’da çalışmıştım. Buraya teknik direktör olarak geri dönmek benim için büyük bir şans. Sorumluluğumun farkındayım” dedi.

Takım mutlu etti

Kamp döneminin kendileri için oldukça olumlu geçtiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Erzurum ve Afyon’da iki kamp yaptıktan sonra TSYD Ege Dostluk Kupası’nda mücadele verdik. Turnuvada oynadığımız Balıkesirspor maçında olumlu bir görüntü verdik. Menemen Belediyespor final karşılaşmasında ise biraz yorgunluk belirtileri vardı. Fakat oyuncuların sahaya yansıttığı o coşku bizi çok mutlu etti. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında çalıştıklarımız sahaya iyi yansıttık. O yüzden ben gelecek adına ümitliyim” ifadelerini kullandı.

Transfere kapıyı kapattı

Transfer dönemi devam etmesine rağmen kadroya yeni oyuncu katmayacaklarını açıklayan Avcı, “Takımın sinerjisi, oyuncuların birbirleriyle etkileşimi ve yabancı oyuncuların uyumu çok iyi. Sezona iyi başlayacağımıza ümit ediyorum. Zaman zaman takımımız birçok oyuncuyla anılıyor ve çok oyuncu öneriliyor ama kesinlikle transfer yapmayı düşünmüyoruz. Şu anda Daf’ı deniyoruz. Onunla ilgili kararımızı verdikten sonra transfer yapmayacağız. Herhangi bir bölgeye ihtiyacımız yok. İnşallah bu oyuncularla sezonu götüreceğiz” diye konuştu

Gözü galibiyette

Kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtarak Ümraniyespor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten başarılı teknik direktör, “Oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız sürece rakip fark etmiyor. Rakipten ziyade sizin yaptığınız önemli ve biz de oyuncularımıza geldiğimiz günden beri bunu aşılamaya çalışıyoruz. Biz kendi doğrularımızı yaparsak kesinlikle galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum. Ümraniyespor son 2 sezonun en başarılı takımlarından. Fakat biz de başarılı oyunculardan kurulu iyi bir ekibiz o yüzden ilk maçımızda galibiyetle başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Avcı, zor bir ligde mücadele vereceklerinin altını çizerek lige iyi başlayıp iyi bitirmek istediklerini söyledi.