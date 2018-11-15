Altay'ın geleceği parlak

Altay U13 Takımı, Kuşadası'nda düzenlenen ve aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Bursaspor, Antalyaspor ve Denizlispor'un da bulunduğu 64 takımın katılımı ile 3 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen 3. Atatürk Kupası'nın finalinde, Başakşehir'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Altay U-13 Takımı 3 gün süren turnuvadaki performansıyla gelecek için umut verdi. Oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatan ve rakip fileleri 22 kez havalandıran Altaylı minikler, bu mücadelelerde sahadan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Grup karşılaşmalarında Balıkesir Menteşspor'u 6-0, Volkan Yıldırım'ı 8-0 ve Tire 1922'yi 4-0 mağlup eden Altay, çeyrek finalde Minikordu'yu normal süresi 0-0 biten maçta, penaltı atışları sonunda 7-6, yarı finalde de Denizlispor'u 1-0 yenmeyi başardı. Güzel oyununu final karşılaşmasında M. Başakşehir önünde de sürdüren siyah-beyazlı minikler, güçlü rakibine Cevdet Deniz Aktaş'ın 2 ve İsmail Zobu'nun 1 golüyle 3-0 üstünlük sağladı ve kupada mutlu sona ulaştı.

Atakan Çankaya'ya milli görev

3 günlük izin sonrası çalışmalarına başlayan Altay'da, genç ön libero Atakan Çankaya, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Norveç ile yapılacağı özel karşılaşmalar için İspanya'ya gitti. Ay-yıldızlılar, İspanya'nın Murcia kentinde 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya, 20 Kasım Salı günü ise Norveç ile karşı karşıya gelecek. Altay'da kaydettiği 10 golle krallık yarışında öne çıkan Portekizli forvet Marco Paixao ise cumartesi günü takıma katılacak.