Altay’ın önemli isimlerinden Şenol vefat etti

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay’da; futbolculuk, antrenörlük, altyapı koordinatörlüğü gibi görevlerde 47 yıl gören yapan 76 yaşındaki Ali Rıza Şenol, 2012 yılında, Altay’da altyapı koordinatörlüğü yaptığı dönemde, iş dönüşü eve giderken bir bisikletli çocuğun çarpması sonucu dengesini kaybedip düştü. Düşen Şenol, kafasını kaldırma çarptı. Beyin kanaması geçiren futbol adamı Şenol, uzun süre hastanede tedavi gördü. Olaydan sonra Altay’daki görevini bırakmak zorunda kalan Ali Rıza Şenol, alzaymır hastalığına yakalandı. Evli ve 2 kız babası Şenol, geçtiğimiz 2 Kasım günü evde düşerek bacağını kırdı. Son 10 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören Altay’ın önemli isimlerinden Ali Rıza Şenol, dün hayatını kaybetti. Şenol’un hayatını kaybetmesi, siyah-beyazlı camiada büyük üzüntüye neden oldu. Şenol’un cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii’nde kılındı. Cenaze namazına Şenol’un eşi Emine Şenol, kızları Nilüfer ve Merzuka Şenol, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Şenol’un yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Ali Rıza Şenol’un naaşı, Urla Zeytinalanı Mezarlığı’na defnedildi.