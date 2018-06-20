Altay’ın yeni ’Avcı’sı

Lig’e dönen Altay’da teknik direktörlük görevine Konya Anadolu Selçukspor’dan Alper Avcı getirilirken; iç transferde kaptan Murat Uluç da sözleşme yeniledi.

Spor Toto 1. Lig’de boy göstermeye hazırlanan Altay’da transfer çalışmalarını büyük dikkatle sürdüren yönetim, Bulgar stoper Ivan Ivanov’un ardından 2. imzayı genç teknik adam Alper Avcı’ya attırdı. Ligde hedefe oynayan bir takım kurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, 2009-10 sezonunda Altay’da Fuat Yaman’ın yardımcılığını yapan Avcı ile 1 yıllığına el sıkıştı.

Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Avcı, Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında büyük ivme yakalayan Altay’a gelmekten büyük gurur duyduğunu söyledi. Türkiye’de en genç UEFA Pro Lisans sahibi Teknik Direktör unvanını taşıyan Avcı, "2 sezondur kazanılan şampiyonlukları yine hedefe oynayacak bir yapılanma ile taçlandıracağız. Altay ve İzmir’i yakından tanımam büyük avantaj olacak. Doğru yapılanmanın olduğu yerde başarı mutlaka gelecektir. İlk etapta yönetimimiz ile transfer konusunda istişarede bulunacağız. Attığımız imza Büyük Altayımız’a hayırlı olsun" dedi.

Avcı, geçen sezon genç ve gurbetçi futbolculardan oluşturduğu Konya Anadolu Selçukluspor’a oynattığı futbolla alkış toplamıştı. Altay’ın yeni teknik patronu Alper Avcı; Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Kahramanmaraşspor, Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Baltok ve Akhisarspor’da antrenörlük yaptı.

Kaptan para konuşmadı

Altay iç transferde ise ilk imzayı 2 sezondur yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan kaptan Murat Uluç’a attırdı. Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile sözleşme yenileyen tecrübeli golcü, "Kariyerimin başlangıcı olan ve en büyük mutlulukları yaşadığım kulübüm Büyük Altay’a vefa borcumu ödemek için bir sezon daha devam etmek istedim. Altayımız’ı layık olduğu yere taşımak adına büyük özveri gösteren Özgür Başkanımız ile maddi konuları bir kenara bıraktık. Boş mukaveleye attığım imza kariyerimin en hızlı ve tereddütsüz imzası oldu. Yönetimimiz bugüne kadar üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ve yapacaktır. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Uluç’un devam kararının kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyleyen Başkan Ekmekçioğlu ise, "Kaptanımız sergilediği performans ve takıma yaptığı ağabeylik ile bizler için çok değerli bir isim. Bu imza Murat Uluç’un yüreğindeki Altaylılık ruhunu bir kez daha ispatladı. Yeni sezonun hazırlıklarına hız veriyoruz. Camiamızın bize verdiği desteğin artarak devamı bu sezonda da en büyük gücümüz olacak" dedi.