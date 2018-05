Altay’ın yıldızlarından en özel kupa

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi amacıyla 25 Mart’ta start alan ve down sendromlu gençlerin meşin yuvarlakla buluştuğu organizasyon Altay’ın yıldızlarının katılımıyla final yaptı. Yaşıtlarına, "Yok aslında birbirimizden farkımız" mesajı veren çocuklar atılan her gol sonrası büyük sevinç yaşarken, performansları ile çoktan hak ettikleri kupa ve madalyalarına, Altay kaptanı Murat Uluç ile İhsan Furkan Deniz’in katıldığı törenle kavuştular.

Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan’ın 8 yaşındaki oğlu Ege’nin klasik haline gelen 3’lü çektirmesi ve "Büyük Altay" tezahüratı yaptırması ile başlayan günde çift kale maç oynayan gülen yüzler, iddialı penaltı atışları ile izleyenlere keyif verdiler. Rumeli Brass Band Bandosu’nun çaldığı birbirinden güzel balkan ezgileriyle coşan özel çocukların sevinci, etkinlik kapanışında gerçekleşen kupa töreninde tavan yaptı. Murat Uluç ve İhsan Furkan Deniz’in de katıldığı törende madalyaları boyunlarına takan down sendromlu gençler kupalarını coşku içinde havaya kaldırırlarken, mutluluklarına çok sayıda anne-baba da ortak oldu.