Altaylı taraftarlara kupa müjdesi

Tam 7 yıl aradan sonra 1. Lig’e dönen Altay, şampiyonluk kupasını Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir ziyaretinde gerçekleştirilen programda alırken; Başkan Özgür Ekmekçioğlu da 20 gün geç alınan kupanın en kısa zamanda Altaylı taraftarlarla buluşacağını müjdeleyip gecikmenin nedenlerini detaylandırdı. Ekmekçioğlu, “En büyük hayalimiz geçtiğimiz sezon Antalya’da olduğu gibi şampiyonluk kupamızı büyük taraftarımız, camiamız ve futbolcularımız ile kaldırmaktı. Gümüşhanespor müsabakası öncesi TFF’ye yaptığımız başvuru yönetmeliklere uygun bulunmayıp müsabakanın tarafsız bir sahada oynanmadığı belirtilerek kupa İzmir’e getirilmemiştir. Müsabaka sonrası pazartesi günü yinelediğimiz başvurumuz, ‘Kupanın ancak seyircili bir organizasyon ile verilebileceği’ gerekçesi ile kabul edilmemiş ve TFF kupamızın ancak yeni sezonun ilk iç saha maçında verilebileceğini tarafımıza iletmiştir. Çarptırıldığımız cezadan ötürü 1. Lig’deki ilk iç saha maçımızda, taraftarımızdan ayrı olacağımızdan dolayı söz konusu cezanın ertelenmesi için yaptığımız itiraz da kabul görmemiştir” dedi.

TFF süreci uzattı

Sürecin uzaması sebebiyle futbolcuların tatile çıktığını aktaran Altay Başkanı, “Araya giren Ziraat Türkiye Kupası finali nedeniyle Diyarbakır’da görev alan ve yoğunluk yaşayan TFF yetkilileri, kupamızın yalnızca stadyumda düzenlenecek bir organizasyon ile verilebileceğini ve kupamızın ancak bir sonraki pazartesi günü İzmir’e getirilebileceğini belirtmiştir. Bu süreçte mübarek Ramazan’ın başlaması ve şampiyon oyuncularımızın birçoğunun memleketlerine dönmeleri, taraftarımızın geniş katılımıyla yapılmasını ön gördüğümüz şampiyonluk seremonisini mümkün kılmamıştır” diye konuştu.

Büyük bir kutlama yapılacak

Taraftarların da katılımıyla büyük bir kupa seremonisi yapacaklarını belirten Ekmekçioğlu, “Başbakanımız Binali Yıldırım, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı istişare sonrası kupamızı İzmir programı içinde bizlere taktim etmek istediğini belirtmiştir. Yönetimimiz de basın ve sosyal medyada kupamızın ne zaman alınacağına dair oluşan bilgi kirliliği yok etmek amacıyla bu isteği geri çevirmemiştir. Altay siyaset üstü bir kulüptür ve bulunduğu hiçbir platformda siyasete alet olmaz. Kupamızı teslim aldığımızda yaşadığımız büyük sevinci en kısa sürede büyük taraftarımız ile birlikte daha büyük bir organizasyon ile kutlayacağız. Camiamıza ve elde ettiğimiz başarıya yakışacak kutlama yeni sezon öncesi uygun bir tarihte yapılacaktır” ifadelerini kullandı.