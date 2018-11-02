Altın Kedi Buca'da start aldı

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen muhteşem açılış gecesiyle başladı.

Ülkemizde uluslararası düzeyde ödül veren ilk kısa film festivali olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneğinin desteğiyle düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali, yerli ve yabancı pek çok sanatçının katılımıyla kez start aldı. Festivalin gala gecesi Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Muhteşem geceye ünlü sanatçılar Selda Alkor, Funda Eryiğit, Emel Çölgeçen, Erol Aksoy, Cezmi Baskın, Mazlum Çimen, ünlü Romen oyuncu Ana Ularu, festival filmleri yönetmenleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Konuklar, Merkez bahçesinde oluşturulan nostaljik Yeşilçam film platosu ve Türk sinemasının unutulmaz aktör ve aktrislerinin fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergiyle karşılandı. Festival açılışına katılan davetliler, ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşadı.

"Bu festival sayenizde büyüdü"

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde Altın Kedi Ödülleri için yarışan filmlerin kısa tanıtımlarının ardından festival direktörü Yusuf Saygı, kısa film konusunda uzun yılardır desteğini esirgemeyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti ve "Sizin desteğinizle bu festival büyüdü ve bu noktaya geldi” sözleriyle, ilk altın kedi ödülünü Başkan Piriştina'ya verdi.

Gala gecesine eşi Ahu Piriştina ile katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Bizim tüm gayretimiz kentimizde, ülkemizde sanatı yaymak, içselleştirmek. Bu yolda da imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sanatçı olmak, sanatı anlamak ve sanat için fedakarlık yapmak siyaset yapmaktan çok daha zor bir iş. Kendini bu yola adamış, sanat adına ter döken sanatçıların önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız“ diye konuştu.

"Piriştina soyadına hayranlığımız var”

Festivalin açılışında konuşan Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Selda Alkor, 53 yıllık sanat hayatında ilk kez bir kısa filmde rol almaktan büyük keyif aldığını, "Festivale daha önce neden katılmadım" diye kendi kendine kahrolduğunu söylerken, "Piriştina dendiği zaman içimiz açılır, bu soyada karşı bir hayranlığımız var” sözleriyle Başkan Piriştina'ya sanata olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu ve Taylan Erler'in sahne aldığı açılış gecesi, muhteşem atmosferiyle geç saatlere kadar sürdü. Suna Yıldızoğlu, sahne performansı ve büyüleyici sesiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.