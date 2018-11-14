Altınordu 5 sezona damga vurdu

Lig'de 5. sezonunu geçiren Altınordu, ilk 12 haftalar göz önüne alındığında en az gol yediği sezonu yaşıyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 6 haftada yakaladığı yükselişle Play-Off hattına tutunan Altınordu, bu sezon gösterdiği savunma performansıyla alkış alıyor. İzmir temsilcisi, geride kalan 12 haftada kalesinde yalnızca 9 gol gördü. Maç başına 1 golden daha az gol yiyen Altınordu, ilk 12 haftalar göz önüne alındığında bu alanda son 5 sezonun rekorunu kırmayı da başardı. Lig'de 5. sezonunu geçiren İzmir temsilcisi aynı süreçte 2017/18 sezonunda 17, 2016/17 sezonunda 16, 2015/16 sezonunda 11 ve 2014/15 sezonunda ise kalesinde 15 gol görmüştü. Kaleyi devraldıktan sonra 3. sezonunu geçiren Erce Kardeşler, bu sezon birçok maçta gösterdiği başarılı performansla takımının kırdığı rekorda büyük pay sahibi oldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, başarılı file bekçisine tüm maçlarda 90 dakika görevlendirirken, sakat veya cezalı olmamaları durumunda ise savunmanın ortasını Hasan Hatipoğlu ve Sinan Osmanoğlu'na emanet etti.

Zirve Gençlerbirliği'nin

Altınordu son 5 sezonda en iyi savunma performansını sergilerken, lider Gençlerbirliği bu alanda da ligin lideri konumunda bulunuyor. Başkent ekibi, 12 maçta kalesinde yalnızca 5 gol görürken, bunların 3'ünü son hafta oynanan Balıkesirspor Baltok maçında yedi. Gençlerbirliğini yediği 7 golle Gazişehir FK takip ederken, Ümraniyespor ise geride kalan haftalarda kalesinde 8 gol gördü. Osmanlıspor ve Hatayspor tıpkı Altınordu gibi 12 haftada 9 gol yerken, bu alanda ligin en kötü takımı Kardemir Karabükspor oldu. Genç bir kadroyla mücadele veren Karabük temsilcisi, 12 karşılaşmada kalesinde 35 gole engel olamadı. Kırmızı-lacivertliler maç başına 2.9 gol yedi.