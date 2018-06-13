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13 Haziran 2018 16:40

Altınordu Enes ile imzaladı

Dış transferde Gazişehir FK’dan Sinan Osmanoğlu ve Denizlispor’dan Hüseyin Atakan Üner ile anlaşan, iç transferde Berkay Samancı ve Murat Uçar’ın sözleşmelerini uzatan Altınordu, geçen sezon Manisaspor’da forma giyen Mehmet Enes Sığırcı’yı da renklerine bağladı.

Altınordu Enes ile imzaladı

13 Haziran 2018 16:40

Bugüne kadar Ankaragücü, Lüleburgaz, Erzurumspor, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen 25 yaşındaki sol bek ile iki yıllık sözleşme imzalandı.


Yeni Malatyaspor ile 2 lig şampiyonluğu, Hatayspor ile Play-off finali heyecanları yaşayan Mehmet Murat Sığırcı, Altınordu için, “Herkesin gelmek isteyip de gelemediği bir kulüp” tespitinde bulunarak, “Gençlerin değerini bilen, gelişimlerini destekleyen bir kulüpte forma giyeceğim için çok mutluyum. Altınordu, bugüne kadar transfer ettiği her oyuncunun değerini ve kalitesini yükseltti. Bu açıdan çok doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum” dedi.


Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge de kulübün yapısına uygun bir oyuncu transfer edildiğini vurgulayarak, “Bizim için bir oyuncunun her şeyden önce iyi birey ve iyi vatandaş olup, gençlerimize örnek teşkil etmesi önemli. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu’nun uzun süredir takibindeki Mehmet Enes Sığırcı’yı, bu açıdan çok doğru bir tercih olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.




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