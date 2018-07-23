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23 Temmuz 2018 09:56

Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek

Fenerbahçe ile Altınordu arasında başlayan dostluk, 27 Temmuz Cuma akşamı İzmir’de oynanacak özel maçla daha da sağlamlaşacak.

Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek

23 Temmuz 2018 09:56


Fenerbahçe ile Altınordu arasında başkanlar Ali Koç ve Seyit Mehmet Özkan’ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor. İki takım 27 Temmuz Cuma günü İzmir’de hazırlık maçına çıkacak. Dostluk karşılaşması, Bornova Stadında oynanacak. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un da izleyeceği maç saat 21.00’de başlayacak. Bornova Stadındaki maçın biletleri maraton ve kapalı tribün için 75 TL, kale arkaları içinse 50 TL’den satılacak. VIP tribün biletleri de 150 TL’den satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribünleri Fenerbahçe taraftarına ayrılacak. Altınordu taraftarları 250 TL’den satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde ise Fenerbahçe maçına ekstra ücret demeden girebilecek. Biletler, bugün saat 14.00’ten itibaren satışa sunulacak.



Altınordu tesislerini açtı


Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu’nun Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesinde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesinde hizmete giren hibrit zeminle Şenes Erzik Sahasında çıkacak. Fenerbahçe, İzmir’e salı günü öğleden sonra gelecek.



Seyit Mehmet Özkan: “Bizim için büyük gurur”


Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum” dedi.




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