Altınordu kritik virajda

Lig'de alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Altınordu, yarın Eskişehirspor'u konuk edecek.

Lig'e istediğini gibi başlayamayan Altınordu, 9. hafta mücadelesinde yarın Bornova Stadı'nda Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak. Sinan Dereci'nin yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, haftaya 7 puanla 14. basamakta girerken, konuk ekip ise 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğulcan Ülgün, zorlu maçta takımının yanında yer alamayacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, “Kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz” dedi.