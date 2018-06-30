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30 Haziran 2018 12:42

Altınordu, Recep Aydın transferinden vazgeçti

Yeni sezonda Play-Off hedefiyle iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını yürüten Altınordu, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varılan Recep Aydın transferinden vazgeçtiğini açıkladı.

Altınordu, Recep Aydın transferinden vazgeçti

30 Haziran 2018 12:42


Transfer döneminde kadrosuna 5 ismi katan ve geçtiğimiz günlerde Atiker Konyaspor’dan Recep Aydın ile prensip anlaşmasına varan Altınordu, şok bir kararla bu ismin transferinden vazgeçtiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp genel prensiplerimize uyamayacağını ortaya çıkan Recep Aydın’ın transferinden vazgeçtik" ifadelerine yer verildi.


Kırmızı-lacivertliler 2016/2017 sezonunda transfer ettiği İrfan Başaran ile de kulüp prensiplerine uymadığı için oyuncuyla maça çıkmadan yollarını ayırmış, daha sonra İrfan’ın bornozunu odanın ortasında bıraktığı için gönderildiği öğrenilmişti.



Eroğlu ailesinin mutlu günü


Öte yandan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Fatoş Eroğlu’nun küçük oğulları Emir, güzel bir sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımını attı. İnciraltı’ndaki törene, çok sayıda davetli katılırken, geceye Eroğlu ile eşinin yaptığı Zeybek damgasını vurdu. Fatoş-Hüseyin Eroğlu çiftinin oyunu, büyük beğeni toplarken bol bol da alkış aldı. Davet, tüm Altınordu personeli, futbol dünyasının önemli isimleri ve futbolcuları bir araya getirdi.




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