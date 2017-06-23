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23 Haziran 2017 16:49

Altınordu, Serkan Göksu ile uzattı

Altınordu, 3 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen orta saha oyuncusu Serkan Göksu’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Altınordu, Serkan Göksu ile uzattı

23 Haziran 2017 16:49


Genç kaleci Erce Kardeşler’in sözleşmesini 3 sezon uzatan TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ilk 11’in değişmez oyuncusu Serkan Göksu ile de mukavele yeniledi. 2014-2015 sezonu başında Galatasaray’dan transfer edilen, 3 yıldır istikrarlı bir şekilde forma giyen Serkan Göksu, önümüzdeki sezon yine kırmızı-lacivertli ekipte görev yapacak.


Öte yandan, genç oyuncular Murat Arslan, Cihad Ateş, Arda Hilmi Şengül, Mert Pala, Süleyman Güneş, Gökhan Tunahan, Alper Kadir Duruk ve Kadir Yurttadur’un tecrübe kazanıp geri dönmeleri için kiralanmalarına karar verildi.




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