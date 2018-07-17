Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu başarıyı sisteme bağladı

Eroğlu, kendilerinin futbolu tüketen değil, üreten bir takım olduklarını da vurguladı.

Altınordu’da 7. sezonuna girmeye hazırlanan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kazanılan 2 şampiyonluk ve Spor Toto 1. Lig’deki başarının tek sırrının sistem olduğunu açıkladı. Erzurum kampında konuşan Eroğlu, sistemin kusursuz bir çark gibi çalıştığını vurgulayarak, “Gökhan Karadeniz, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi oyuncuların ayrılmasından sonra bu sistem nasıl işlediyse şimdi de çalışacak. Bizim için önemli olan; sisteme devamlılık kazandırmak” dedi.

Oyuncular seviye atlıyor

Altınordu’daki bu yapının, oyuncuyu daha üst seviyeye taşıdığını da ifade eden Eroğlu, “Geride kalan 6 sezonda aramıza katılan birçok oyuncu farklı bir kariyer gelişiminin içerisine girdi. Onları bu seviyeye çıkaran tek şey; kurduğumuz sistemdir. Bir önceki dönemde 13 gol atan Mirkan-Kerim-Barış-Erdoğan dörtlüsü geçen sezon 45 gole ulaştı. Bu nedenle yeni transferlerimiz de yapıya adapte olarak aynı kurguyu sürdürüp şampiyonluk yolunda bize güç verecekler” diye konuştu.

"Ligin en genç ekibi olarak hedefin içinde kalmak kolay iş değil”

Kulübün yetiştirici ve yarışmacı kimliği birlikte sürdürdüğünü de sözlerine ekleyen Eroğlu, “İki sezon önce UEFA Youth League’deki Sparta Prag ve Levski maçlarında forma giyen U19 takımımızdan 10 oyuncumuz geçen yıl Spor Toto 1. Lig maçına çıktı. Bir sezonda toplam 17 gencimize görev verirken yarışmacı kimliğimizi de ortaya koyarak sürekli play-off barajı içinde kaldık. Ligin en genç ekibi olarak sürekli bu hedefin içinde kalmak kolay iş değil” dedi.

“Süper Lig’i çok istedik ama…”

“Geçen sezonda Süper Lig’i çok istedik” diyen Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ligin ikinci yarısındaki serimiz, ilk bölümdeki kayıpları telafi etmemize yetmedi. İzmir’de kaybettiğimiz 19 puan bizi Play-Off barajının dışına itti. Buna karşın deplasmanda en başarılı iki ekipten biri olduk. Yeni sezonda iç saha-deplasman puanını dengelemeli ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Bu nedenle Balıkesirspor karşılaşmasına büyük önem veriyoruz.”

"Futbolun tüketen değil, üreten tarafındayız"

“Kadrosunda yabancı oyuncu olmadan Süper Lig’e çıkan ve orada kalıcı başarı elde eden ilk kulüp olmayı hedefliyoruz” diye konuşan Eroğlu, “Futbolun tüketen değil, üreten tarafındayız. Bu üretim, bizi gerçek anlamda başarıya taşıyacak. Bizim gibi ekipler için Süper Lig, Spor Toto 1. Lig’den daha kolay. Gerçek anlamda futbolun oynandığı, mücadele ve taktiğin olduğu bir ligde futbol karakterimizi sahaya yansıtarak daha rahat edeceğimizi görüyorum” şeklinde konuştu.

“Berke ve Barış uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet eder”

Berke Özer ve Barış Alıcı’nın Fenerbahçe’ye transferlerine de değerlendiren başarılı teknik adam, "Barış, atletik özellikleri bulunan ve iki kanatta da görev yapabilen bir oyuncu. Kendini çabuk kabul ettirecektir. Berke Özer, kısa süre forma şansı bulmasına rağmen ispatlayan bir kaleci. Fenerbahçe kalecisi uzun yıllar koruyabilecek kalitede. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Berke ve Barış’ı da Altınordu misyonunun birer temsilcisi olarak görüyor ve takip ediyorum" diye konuştu.