Altınordu TSYD’de üçüncü oldu

Folkart TSYD Kupası 3.’lük maçında Balıkesirspor Baltok’u 2-1 mağlup ederek turnuvadan üçüncülükle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada baskı ile topu kazanan Kemal Rüzgar’ın ceza yayı üzerinden attığı pasla buuşan Muhammed Mert ceza sahasına girip meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
28. dakikada rakibin hatalı pasını kapan Murat Uçar, sağ çaprazdan topu ağlara yolladı. 2-0
62. dakikada Foxi’nin ceza sahasına ortasında Abdülkadir Özgen’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
71. dakikada Doğa İşeri soldan savunmanın arkasına gönderdi, Foxi gelişine çok sert vurdu, top üst direği sıyırıp auta çıktı.
90+2. dakikada ceza sahasında topla buluşan Steve Beleck, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Tire Tayfur Çiçek
Hakemler: Emre Kargın xx, Oğuz Akyüz xx, M.Tuğberk Curbay xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx (Erhan Erentürk dk. 46 xx), Sinan Osmanoğlu xx, Hasan Hatipoglu xx (Enes Sığırcı dk. 78 ?), Recep Yemişci xxx, Murat Uçar xxx, Deniz Kılınç xx (Kerim Alıcı dk. 78 x), Oğulcan Ülgün xx, Anıl Koç xx, Atakan Üner xx, Muhammed Mert xxx, Kemal Rüzgar xx
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukoviç x (Asil Kaaan dk. 46 x), Okan Alkan xx, Oğuz Yılmaz x (Uğur Aygören dk. 46 x), Cüneyt Köz x (Steve Beleck dk. 46 x), Bülent Cevahir xx, Ali Doğan xx, Nizamettin Çalışkan x (Doğa İşeri dk.57 x), Furkan Çil x (Anıl Başaran dk. 79 ?), Cumali Bişi x (Tomislav Glumac dk. 68 x), Foxi Kezheovana xx, Abdülkadir Özgen xx (Mehmet Boztepe dk. 71 x)
Goller: Muhammed Mert (dk. 22), Murat Uçar (dk. 28) (Altınordu), Steve Beleck (90+2) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kart: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)