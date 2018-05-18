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18 Mayıs 2018 12:00

Altınordu’da büyük heyecan

U17 ve U19 Spor Toto Gelişim Ligi’nde gruplarını lider bitiren Altınordu’yu şimdi de Süper Kupa heyecanı sardı.

Altınordu’da büyük heyecan

18 Mayıs 2018 12:00


İki yıl önce U19 Süper Kupa’yı kazanıp ülkemizi UEFA Gençlik Ligi’nde temsil eden ve iki tur geçip bir ilki başaran Altınordu, 20 Mayıs Pazar günü Bursaspor U19 ile kozlarını paylaşacak. Antalya Manavgat Arslan Zeki Demirci Tesisleri’nde saat 17.30’da başlayacak maçı kazanan ekip Süper Kupa’yı müzesine götürürken, UEFA Youth League biletini de alacak. Altınordu’nun U17 takımı ise 22 Mayıs Salı günü aynı saatte ve yerde Beşiktaş ile oynayacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılan ekip de U17 Süper Kupa’nın sahibi olacak.


Spor Toto U19 Gençlik1. Ligi’nde 1 yaş küçük kadrosuyla mücadele eden Altınordu, sezonu 34 maçtan çıkardığı 93 puanla lider bitirdi. 30 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan gençler, bu zorlu seride rakip filelere tam 158 gol gönderirken, tam +132 averaj ile adeta gövde gösterisi yaptı. Grubunu ilk sırada geçen Altınordu, U19 Süper Ligi lideri Bursaspor ile Süper Kupa’da final oynamaya hak kazandı. Spor Toto U17 Gençlik Ligi’nde normal sezonu 30 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiye ile lider geçen Altınordu U17 Takımı ise şampiyonluk ipini 89 puanla göğüsledi. 116 gol atıp sadece 25 gol yiyen kırmızı-lacivertli gençler, U17 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa finali oynayacak.




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