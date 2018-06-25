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25 Haziran 2018 15:21

Altınordu’da David imzaladı

Spor Toto 1.

Altınordu’da David imzaladı

25 Haziran 2018 15:21

Lig ekiplerinden Altınordu, Bandırmaspor’dan David Deniz Kılınç ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


Gazişehir FK’dan Sinan Osmanoğlu, Denizlispor’dan Hüseyin Atakan Üner ve Manisaspor’dan Mehmet Enes Sığırcı ile anlaşan, iç transferde Berkay Samancı ve Murat Uçar’ın sözleşmelerini uzatan Altınordu, geçen sezon Bandırmaspor’da oynayan David Deniz Kılınç’ı da renklerine bağladı. Bugüne kadar İsviçre’de Le Mont ve FC Bavois, ülkemizde Elazığspor ve Bandırmaspor formalarını giyen 26 yaşındaki ön libero ile iki yıllık sözleşme imzalandı. İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan David Deniz Kılınç, Bandırmaspor’da üç sezondur görev yaptığını, geçen sezonu 31 maç ve 10 gol ile tamamladığını belirterek, “Altınordu, profesyonel yapılanmasıyla ve oyuncuya sağladığı gelişim fırsatı açısından en doğru tercih. Kariyerime hedefleri olan ve oyuncuyu daha üst seviyeye taşıyan bir kulüpte devam edeceğim için mutluyum. Çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum” dedi.


Altınordu FK Başkan Vekili Barış Orhunbilge de David Deniz Kılıç’ın 26 yaşında olmasına rağmen gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, “Savunma hattından ileriye doğru transferleri tamamlıyoruz. Deniz, misyonumuza uygun ve genç bir ağabey. Takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Hafta sonuna kadar tüm transferi tamamlayıp, Erzurum kampına tam kadro ile gideceğiz” diye konuştu.




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