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09 Ağustos 2018 14:32

Altınordu’da formalar görücüye çıktı

TFF 1.

Altınordu’da formalar görücüye çıktı

09 Ağustos 2018 14:32

Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon giyeceği formaları tanıttı. Yeni sezon formaları için ateş, su ve hava elementlerinden ilham alındı.


Altınordu’nun yeni sezon formaları belli oldu. Bu toprak’ların çocukları için ateş, su ve hava elementlerinden ilham alınarak hazırlanan formalar, sosyal medyada görücüye çıktı. Büyük ilgi gören formaların tanıtımı ise #FormaVerilmezAlınır etiketiyle yapıldı. Formalar ilk kez Altınordu’nun hafta sonunda Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı Spor Toto 1. Lig maçında giyilecek. Formalarda ateş için cesaret, hava için akıl ve mantık, su için de sevgi temaları ön plana çıkarıldı. Altınordu çatısı altındaki tüm genç takımlar da yeni sezonda bu formaları kullanacak.




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