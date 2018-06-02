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02 Haziran 2018 13:46

Altınordu’da ikinci imza Hüseyin’den

Sinan Osmanoğlu’nu yuvaya dönmesinin ardından Altınordu, Denizlispor’un genç yıldızı Hüseyin Atakan Üner ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu’da ikinci imza Hüseyin’den

02 Haziran 2018 13:46


Kırmızı-lacivertli formayı 5 sezon giyen ve 2 şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Sinan Osmanoğlu’nu yuvaya döndüren Altınordu, ikinci imzayı Denizlisporlu Hüseyin Atakan Üner’e attırdı. Yeşil-siyahlı kulübün altyapısında yetişen ve 16 yaşında 1. Lig maçına çıkan orta saha oyuncusu, Altınordu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hüseyin Atakan Üner, geçen sezon Denizlispor’da 12 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve bir kez de U21 Ligi maçına çıktı.


Milli takımlarda Altınordulu Recep Yemişci ve Ali Mert Aydın ile birlikte görev yaptığını, kırmızı-lacivertli kulübü çok iyi tanıdığını belirten 19 yaşındaki oyuncu, “Altınordu, ülkemizdeki genç futbolcuların Avrupa’ya açılan kapısı. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi ben de büyük hedefleri olan bir oyuncuyum. Altınordu’da kariyer gelişimimi yükseltip tamamlamak ve Türk futbolunun Avrupa’daki temsilcilerinden biri olmak istiyorum” diye konuştu.




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