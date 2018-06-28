Altınordu’dan Ali Koç’a ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Altınordu Futbol Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez de yer aldı.

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a iki kulübün flamalarının yer aldığı ve üzerinde “Sonsuza kadar dostça” yazılı çerçeve ile özel tasarım vazo takdim etti. Özkan, Altınordu Futbol Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, ziyaret esnasında Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile tanışarak sohbet etti. Comolli ise 2 yıl önce gelip incelediği Altınordu organizasyonu için kısa süre sonra yeniden İzmir’de olacağını belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Göreve geldiğimiz günden itibaren kulübümüze yapılan ilk ziyaret oldu. Sevgili dostum ve örnek aldığım bir futbolcu fabrikası olan Altınordu’nun başkanı Seyit Mehmet Özkan bizi bugün ziyaret etti. Güzel bir güne denk geldi; çünkü teknik direktörümüz Phillip Cocu ve ailesiyle de tanıştırma imkanımız oldu. Güzel de bir karma oldu; çünkü aynı zihniyettesiniz. İnşallah hem sizin katkılarınızla hem de bizim gençliğe daha fazla katkıyı yapabilecek modeli oluştururuz. Sizleri de ziyaret ettik, sahalarınızı gezdik. İnşallah sizin katkılarınızla ve yaptıklarınızı da örnek alıp Türk futboluna çok daha büyük katkılarımız olur. Türkiye’nin demografik yapısına baktığımızda da sporcu, futbolcu fabrikası olması gerekiyor. Türk futbolunun da gitmesi gereken yol burası ve sizler de bu anlamda yol açtınız. Fenerbahçe camiası adına tebrik ederim” dedi.

Özkan: “Türk futbolu daha ileriye gidecektir”

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi 3 büyük kulübün yapacağı reformlarla Türk futbolu daha ileriye gidecektir” diyen Seyit Mehmet Özkan ise şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ali Koç’un, Fenerbahçe gibi büyük bir camianın başına gelmiş olması bence Türk futbolu için bir dönüm noktasıdır. Ali Bey ile Türk futbolunun ileriye dönük büyük atılımlar yapacağını düşünüyorum. Avrupa ve dünya futbolunda sürdürülebilir başarılar elde eden ve Türk gençlerine inanan, bu süreci sabırla, güzel yatırımlarla ve çocuklarımıza imkanlar sağlayarak, Türk futbolunda gerçek anlamda bize yarar getirecek yabancıların olduğu ligler izlettirme anlamında 3 büyük kulübümüzün katkıları olacaktır. Bu işe başlarken 2 yıl önce bizi ziyaret eden iş ve spor adamı Ali Bey, manevi anlamda bize destek oldu. Ülkemizin önemli bir ailesinin ferdini kendi tesislerimizde görmekten ve onun vermiş olduğu manevi destekten dolayı mutluluk duymuştuk. Şimdi de Ali Bey’in mutluluğunu burada kendisiyle paylaşmak için ziyarete geldik. Ali Bey’in bize verdiği manevi destekten dolayı çok mutluyuz, çok onurluyuz.”