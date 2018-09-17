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Altınordu'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe’nin Altınordu’yu satın alacağı yönündeki iddialara yanıt veren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Comolli ile yaptıkları görüşmeyi anlatarak, “Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye ettik.

Fenerbahçe'nin Altınordu'yu satın alacağı yönündeki iddialara yanıt veren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Comolli ile yaptıkları görüşmeyi anlatarak, “Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye ettik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik” dedi.


Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Fenerbahçe için ikinci bir kulüp alabileceklerine ilişkin açıklamalarının ardından sarı-lacivertli ekibin 10-12 milyon Euro bedelle Altınordu'yu satın alacağı iddia edildi. İddialara resmi internet sitesinden cevap veren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “2.5 ay önce Barış ve Berke'nin transferleri için bir araya geldiğimiz Comolli, bu transferlerin görüşmesi bittikten sonra başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları pişirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi” dedi.


Comolli ile yaptıkları görüşmenin detaylarını da anlatan Özkan, “Biz, Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için bu teklifi kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik” diye konuştu.

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