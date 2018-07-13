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13 Temmuz 2018 16:26

Altınordu’dan “Kocaman” açılış

Altınordu Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-2019 sezonunu ünlü teknik adam Aykut Kocaman’ı konuk ederek açtı.

Altınordu’dan “Kocaman” açılış

13 Temmuz 2018 16:26


Ünlü Teknik Direktör Aykut Kocaman, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kocaman, daha sonra ise Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gençlere hitafen konuşma yaptı. “Altınordu’nun kıymetini bilin” vurgusu yapan Kocaman, “Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjinizi düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun” dedi.


Kocaman, daha sonra ise gençlerin sorularını yanıtladı. Ünlü teknik adam, U19 takımından Metehan Yılmaz’ın “Türk futbolunun gerçek anlamda çıkışa geçmesi için neye ihtiyacı var?” şeklindeki sorusuna, “Bundan 30 yıl önce aynı şeyler konuşuluyordu, 30 yıl sonra da konuşulmaması için yapılacak tek şey, Türkiye’de Altınordu gibi kulüplerin sayısını artırmaktır. Liglerde 100 kulüp varsa, en az 40’ı Altınordu gibi olursa gerçek çözüm yolu bulunmuş olur” yanıtını verdi. Kocaman, daha sonra gençlerle özel konuşmalar yaparak Altınordu ziyaretini tamamladı.


Başkan Seyit Mehmet Özkan, Kocaman’a günün anısına seramik Altınordu topu ile özel bir cam Troya biblosu hediye etti.



Erzurum kampı devam ediyor


Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altınordu, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Erzurum’da Yüksek İrtifa Tesislerinde gerçekleşen antrenman, 4’e 1 pas çalışmasının ardından taktik çalışma ve ayak tenisi idmanı ile ilk sonlandırıldı. Ayak tenisi idmanında kazanan futbolcular, objektiflere sevinç pozu verdi.




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