Altınordu’dan Orman’a ziyaret

Özkan, Beşiktaş Kulüb Başkanı Orman’a iki kulübün renk ve armalarının bulunduğu, üzerinde “Asalet ve Onurla” yazan özel bir çerçeve hediye ederken, Orman ise “Seyit Mehmet Özkan” yazılı bir Beşiktaş forması takdim etti. Orman, daha sonra ise Altınordu heyetine Vodafone Arena’yı, Beşiktaş Müzesi’ni, efsane Başkan Süleyman Seba için yapılan yeni alanı gezdirdi.

"Beşiktaş dost kulübümüz"

Beşiktaş’ı çok başarılı bulduğunu belirten Altınordu Başkanı Özkan, “Yarışmacı kimliğini korurken, yurt dışına oyuncu göndermek, böylesine üst seviye liglerde kolay iş değil. Sayın Fikret Orman’ı bu açıdan tebrik ve takdir ediyorum. Biz, herkesin ikinci kulübü olma hedefiyle yola çıktık. Beşiktaş bizim dost kulübümüzdür ve kendilerine yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

Altınordu’nun örnek bir organizasyon olduğunu vurgulayan Beşiktaş Başkanı Orman ise, “Altınordu’nun yaptığı çalışmaları uzun süredir takdirle takip ediyoruz. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi yıldızları futbol dünyasına armağan ettiler. Doğru kurguladıkları sistemi başarıyla sürdürüyorlar. Altınordu ile olan dostane ilişkilerimiz bundan böyle de devam edecektir" diye konuştu.