Altınordulu gençler Montpellier'i ağırlayacak

UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde ülkemizi temsil eden Altınordu U19 Takımı, yarın Fransız ekibi Montpellier'i konuk edecek.

UEFA Gençlik Ligi'nde Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Altınordu U19 takımı, ikinci tur ilk maçında yarın Fransız Montpellier ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin ücretsiz izleyebileceği maç, Bornova Belediye Stadı'nda saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Denys Shurman, Andrii Skrypa, Valentyn Kutsev hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın rövanşı 28 Kasım'da Fransa'da oynanacak. Montpellier, UEFA Gençlik Ligi'nde ilk turda Slovakya'dan MSK Zilina'yı 5-1 ve 2-0'lık skorlarla elemişti.

Rövanş için avantajlı bir skor yakalamayı hedeflediklerini belirten Altınordu U19 Takımı Teknik Sorumlusu Ekrem Kahya, “UEFA Gençlik Ligi, kulübümüz için çok önemli bir prestij alanı. Bir yandan öz kaynak modelimizin gelişimini, diğer yandan ise Avrupalı rakiplerimiz karşısındaki durumumuzu görme fırsatı elde ediyoruz. Turu geçmek ve ilerleyişimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.