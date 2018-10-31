Altınordu'nun evinde bileği bükülmüyor

Lig'in 11. haftasında cuma günü Elazığspor'u konuk etmeye hazırlanan Altınordu, daha önce İzmir'de 8 kez karşılaştığı rakibine hiç kaybetmedi.

Ligde oynadığı son 2 maçı kazanarak yükselişe geçen Altınordu, cuma günü konuk edeceği Elazığspor'u da devirerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor. Zorlu maç öncesinde kırmızı-lacivertliler, rakibiyle geçmiş yıllarda iç sahada oynadığı maçlarda aldığı başarılı skorlarla dikkat çekiyor. Daha önce 15 müsabakada birbirine rakip olan ekipler, sahadan 5'er galibiyetle ayrıldı. 5 maçta ise gülen çıkmadı. Ancak İzmir'de oynanan maçlarda Altınordu'nun rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor.

İki takım bugüne kadar İzmir'de 8 maça çıkarken, kırmızı-lacivertliler sahadan 4 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Altınordu, son 4 maçta da rakibine kaybetmedi.