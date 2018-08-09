Altınordu’nun gözü üç puanda

Lig’de sezonu pazar günü Balıkesirspor Baltok deplasmanında açacak olan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Lig’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Kardemir Karabükspor - Adana Demirspor mücadelesi ile başlayacak. İlk hafta deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Altınordu da gözünü galibiyete dikti. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Hazırlık sezonunu oldukça iyi geçirdik. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. İlk haftalar her zaman zor olmuştur. Balıkesirpor Baltok transfer yapmadı ama oturmuş ve güçlü bir kadroya sahip. Biz kendi oyun felsefemizi sahaya yansıtarak İzmir’e galibiyetle dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Golcü müjdesi

Kadrolarına bir santrfor katmak için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, “Geçen sezon ilk 11’imizde yer alan 7 oyuncu aramızdan ayrıldı. Bununla beraber altyapımızdan yetişen birçok oyuncumuzu da daha çok süre almaları için Niğde FK’ya gönderdik. 2000 grubu oyuncularımız da UEFA Youth League’de boy göstereceği için kadromuza fazla oyuncu kattık. Transfer ettiğimiz oyuncularımıza güvenimiz tam. İyi bir golcü almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

VAR ile hatalar azalacak

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Lig Play-Off maçlarında uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi’ne destek olunması gerektiğinin altını çizen Altınordu Teknik Direktörü, “VAR ile birlikte hataların azaldığını Dünya Kupası’nda gördük. Avrupa da bu sisteme geçiyor. Futbolun doğasına aykırı olduğu görüşüne katılmıyorum. Hakemlik zor bir meslek ve onlar da hata yapabiliyor. Bu sistemle birlikte ‘Bizim hakkımız yendi’ cümlesini daha az duyacağız. Toplum olarak sistemin olumsuz taraflarını konuşmayı bırakıp destek vermeliyiz” dedi.