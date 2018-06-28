Altınordu’ya gurbetçi golcü

Gazişehir FK’dan Sinan Osmanoğlu, Denizlispor’dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor’dan Mehmet Enes Sığırcı ve Bandırmaspor’dan David Deniz Kılınç’ı renklerine bağlayan Altınordu, geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln’de oynayan Kemal Rüzgar’ı transfer etti. Bugüne kadar Almanya’da Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln formalarını giyen 23 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Altınordu formasını giymek için çok heyecanlı olduğunu belirten gurbetçi oyuncu, “Çok sıcak karşılandım. Altınordu Almanya Sorumlusu Yasin Özçelik ile daha önce ön görüşme yapmıştık. Burada olduğum için mutluyum. Forvet olarak gol atmak istiyorum ama daha önemlisi takımımıza faydalı ve başarılı olmak amacındayım. İnşallah atacağım gollerle Play-off potasına gireriz. Takıma hemen adapte olacağımı düşünüyorum” dedi.

Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Kemal Rüzgar’ın teknik heyetin yakından takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirterek, “Altı yaşından bu yana Almanya altyapısında olan bir futbolcu. Güçlü yapısıyla Altınordu’muza katkı sağlayarak fark oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.