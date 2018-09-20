Alzaymır hastalığında erken tanı önemli

Dr. Zaur Mehdiyev, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde, hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi.

Özel Ege Şehir Hastanesi Dr. Zaur Mehdiyev, Alzaymır'ın bellek sorunlarının günlük aktiviteleri etkileyen, ister ara-sıra unutkanlıklar, ister kısa süreli bellek kayıpları olsun birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyledi. Uzman Dr. Mehdiyev, "Dünyada tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak, Alzaymır hastalığının görülme sıklığı artıyor" dedi.

Uzman Dr. Mehdiyev, Alzaymır hastalığı hakkında şu bilgileri verdi:

"Beynimizde 100 milyon sinir hücresi vardır ve bu hücreler birbirleriyle bağlantı kurarak büyük bir ağ oluşturmaktadır. Beyindeki farklı hücre grupları farklı fonskiyonları üstlenir. Örneğin, bazı hücre grupları öğrenmeden, bazı gruplar hafızadan, bazıları da dikkat işlevinden sorumludur. Bazı hücre grupları görmemizi, bazıları işitmemizi, bazıları koku almamızı, bazıları da kaslarımızın hareketini sağlar. Dolayısıyla beyin hücreleri küçük fabrikalar gibi çalışır. Bu hücreler bilgileri alır, işler, depolar ve diğer hücre gruplarıyla paylaşır. Alzaymır hastalığı bu küçük hücre fabrikalarında işleyişin bozulmasına ve bir süre sonra komşu hücre gruplarında da işleyişin aksamasına neden oluyor. Hasar yayıldıkca hücre grupları görevlerini yapamaz hale geliyor ve hücre gruplarının ölmesine sebep oluyor. Alzaymır hastalığının sıklığı yaş ilerledikce artmaktadır. Özellikle 65 yaş ve üstünde bu risk biraz daha yüksektir. Bu yaş grubunda her 10 kişiden birinde Alzaymır hastalığına rastlanmaktadır. 85 yaş ve üzerinde ise bu oran yüzde 30-40'lara kadar yükselmektedir.''

"Unutkanlık, bunama hastalarında ilk fark edilen bulgudur"

Bellek bozukluğu, karar verme, yargılama, dil ve diğer bilişsel işlevlerdeki bozuklukların 'Demans' (bunama) çatısı altında değerlendirildiğini kaydeden Uzman Dr. Mehdiyev, "Demans hastalarında iş hayatındaki insan ilişkileri ve sosyal etkileşim yetisinde bozukluk kademeli olarak başlar ve zaman içinde artış gösterir. Unutkanlık, bunama hastalarında ilk ortaya çıkan veya ilk fark edilen bulgudur. Diğer erken belirtiler arasında; aynı soruyu tekrar-tekrar sorma, konuşurken bazı kelimeleri hatırlayamama, kelimeleri karıştırma, rutin işleri yapmak için önceki zamanlara kıyasla daha fazla vakit harcama, eşyaları uygunsuz yerlere koyma, tanıdık bir yere giderken kaybolma belirgin bir sebep olmadan ruh halinde ve davranışlarda ani değişiklikler sıralanabilir" diye konuştu.

Bellek sorununu değerlendirirken doktorun bazı sorular sorduğunun bilgisini veren Uzman Dr. Mehdiyev, şöyle konuştu:

"Bu soruları aile bireylerinden birinin gözetiminde cevaplamanız doktorunuz, dolayısıyla sizin için faydalı olacaktır. Örnek olarak; 'Bellek sorunlarınız ne zaman başladı?', 'Düzenli kullandığınız ilaç var mı, kullanıyorsanız hangi dozda?', 'Yeni kullanmaya başladığınız ilaç var mı?', 'Son zamanlarda yapmakta zorlandığınız bir iş, görev var mı?' 'Bellek sorununuzla baş etmek için ne yapıyorsunuz, bu yöntem faydalı oluyor mu?', 'Alkol kullanıyor musunuz, kullanıyorsanız ne sıklıkta?', 'Yakın zamanda kafa travması yaşadınız mı?', 'Son zamanlarda her hangi bir hastalık geçirdiniz mi?', 'Son zamanlarda kendinizi üzgün, endişeli veya mutsuz hissediyor musunuz?', 'Son zamanda sizi etkileyecek kayıp, değişiklik veya stres yaşadınız mı?', 'Nasıl bir günlük yaşama sahipsiniz?', 'Son dönemlerde günlük rutininizde bir değişiklik var mı?' soruları sorulabilir."

"Alzaymır ve benzer hastalıkların erken tanısı fayda sağlar"

Alzaymır'da erken tanının önemine vurgu yapan Uzman Dr. Mehdiyev, "Bu, düzeltilebilir bellek sorununun belirlenmesi ve uygun tedaviye başlanmasını sağlar. Yalnız düzeltilebilir bellek bozuklukları değil, hafif kognitif bozukluk, Alzaymır hastalığı ve benzer hastalıkların erken tanısı; tedaviye başlanarak belirtiler giderilebilir veya geciktirilebilir, kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız hastalık konusunda bilgilenir, dolayısıyla mevcut duruma adaptasyonunuz kolaylaşır, gelecekte sorun haline gelebilecek mali ve hukuki konuları daha erken halledilir" dedi.