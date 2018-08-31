Amatör futbolun merkezi Ekim’de açılıyor

Yaklaşık 45 gün sonra hizmete sokulması planlanan tesisi, ortak akılla şekillendirip kulüplerin taleplerine göre düzenlemek isteyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca Spor, amatör kulüp yöneticileri ve sporcularla Kompleks inşaatında bir araya geldi. Piriştina, “Bundan sonra spor deyince Buca akla gelecek. Sporun artık yeni bir evi var” dedi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca’da faaliyet gösteren amatör spor kulübü yöneticileri ve Bucaspor temsilcileriyle Yenigün Mahallesi’nde yaklaşık 15 bin metrekare üzerinde projelendirilen Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin inşaatında düzenlenen kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıya Buca Spor Temsilcileri, Buca Akademi Başkanı İbrahim Ülgen, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kenan Polat, Buca’da faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübü başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Buca Sporlu futbolcular katıldı.

Amatör Spor kulüplerinin yuvası olup, yılda 10 bin sporseverin faydalanacağı tesisin yaklaşık 45 gün içinde açılacağını müjdeleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Aileler çocukları için ciddi bir mücadele veriyor. Bizlerde kamu görevlileri olarak onları yalnız bırakmamamız gerektiğine inanıyoruz. Kültür, sanat, spor Eğer bu üçlü kentin hayatına girerse hep korktuğumuz alkol, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar minimuma iner, aileler de rahat nefes alır. Bu Tesis bu mücadelenin merkezi olacak. Spor deyince, amatör spor deyince bu kompleks akla gelecek. Sporun artık yeni bir evi var” dedi.

Ortak akıl

Modern mimarisi ve donanımıyla Buca’da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak tesisin inşasına ortak akılla yön vermek istediklerini belirten Başkan Piriştina, amatör spor kulüp yöneticilerine "Kompleksin inşaatı yaklaşık 45 gün içinde bitecek ama sizlerin gözünden de değerlendirilmesini istedik. Sizden gelecek uyarıları da dikkate alarak ortak akılla karar verip tesisi o şekilde tamamlamak istiyoruz” sözleriyle seslendi.

Başkan Piriştina, konuşmaların ardından yaklaşık 15 bin metrekare alanda konumlanan, bünyesinde; standart ölçülerde bir futbol sahası, 2 halı saha, 600 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri, eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu, hakem odaları, revir, 235 metre koşu parkuru ve kafeterya bulunacak Buca Belediyesi Spor Kompleksini amatör ve profesyonel futbolun başkan ve temsilcileriyle gezip, görüş ve önerilerini aldı.