Amatör kulüpler, sezona moralli başladı

Yeni sezon öncesi 1. Amatör Liginde mücadele eden 10 kulübe krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar takımların ihtiyaç duyduğu her türlü spor malzemesi ücretsiz verildi. Malzeme yardımının yanı sıra 1. ve 2. Ligde mücadele eden toplam 19 amatör spor kulübünün federasyona katılım payları da ödendi.

İhtiyaçlar giderildi

Konak Belediyesinin Basmane’deki hizmet binasında düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, kulüp yöneticileri, sporcular ve Konak Belediye meclis üyeleri katıldı. Törende REO Atillaspor, Dostgücü Spor, Seşrefpaşaspor, Gültepespor, İzmir Yıldızspor Spor, Torosgücü Spor, Ülküspor, Yapıcıoğlu Spor, Yılmazkaya Spor ve 35 İzmir Kültür Spor olmak üzere 1. Amatör Ligde mücadele eden toplam 10 kulübe yaklaşık 5’er bin lira değerinde malzeme desteğinde bulunuldu. Malzeme yardımının yanı sıra 1. ve 2. Ligde mücadele eden toplam 19 amatör spor kulübünün federasyona katılım payları da ödendi. Öte yandan Ocak ayı içinde de 2. Ligde mücadele eden 9 kulübe malzeme yardımında bulunulacak.

Başkan Pekdaş’tan peş peşe müjde

Törende konuşan İzmir ASKF Genel Sekreteri Kadir Akbulut, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Amatör spor kulüplerine bir can suyu niteliğinde olan desteği için tüm kulüp yöneticileri adına Başkan Pekdaş’a teşekkür ediyoruz” dedi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da her yıl olduğu gibi bu yıl da malzeme desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, desteklerinin süreceğinin sözünü verdi. Konuşmasında Yenişehir Gıda Çarşısı yanındaki boş arazide inşa edilen futbol sahasının yapımının bittiğini ve çok yakında teslim alınacağını müjdeleyen Pekdaş, “Sahanın ışıklandırması ve soyunma odalarının yapımının ardından amatör kulüplerimizin hizmetine sunacağız. Sizlerden başarılar bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de Gültepe’de eski ekmek fabrikasının yerine yapacağımız spor tesisinin temelini birlikte gerçekleştireceğiz. Nitelikli spor tesislerimizi sizin gibi genç sporcularımızın hizmetine sunacağız. Hepinize başarılar dilerim” diye konuştu.