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05 Ağustos 2018 10:21

Amatör sporcuların havuz keyfi

‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ parolasıyla yola çıkan ve geçtiğimiz yıl bin 200 çocuğa yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, amatör spor kulüpleri sporcularını havuzda misafir etti.

Amatör sporcuların havuz keyfi

05 Ağustos 2018 10:21

Gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.


Yıllardır binlerce çocuğu havuzla buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda ilçe


sahilinde bulunan yüzme havuzunda 5 - 16 yaş arasındaki çocuklara bu yıl da haftanın iki günü bir saat eğitimle yüzme dersi vermeye devam ediyor. Binlerce çocuğun yüzme öğrendiği havuzdan Bayraklı’da spor yapan amatör spor kulüpleri de faydalanıyor. Çoğunluğu futbol okullarına katılan genç sporculardan oluşan öğrenciler havuzda keyifli anlar yaşadı. Sıcak yaz günlerinde kimi zaman çift idman yaparak sezona hazırlanan sporcular havuzun serin suyunda eğlenceli bir gün geçirdi. Hafta içi öğrencilere eğitim verilen Bayraklı Belediyesi yüzme havuzundan cumartesi- pazar günleri 08.30 - 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar yararlanabiliyor. Havuzda 8 eğitmen, 2 de cankurtaran görev yapıyor.



Etkinlikler sürecek


“Bayraklı’da her çocuğun havuzdan faydalanabilmesi, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “ Kimi zaman semt merkezinde kurslarımıza gelen çocuklarımızı kimi zaman da ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüp sporcularını havuzda ağırlıyoruz. Yüzme hocaları da çocuklarımıza maksimum ilgi gösteriyor. Belirli dönemlerde bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.




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