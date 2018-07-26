Amatör sporun yuvasında sona doğru

Sporu ve sporcuyu her alanda destekleyen, ücretsiz kurslarla sporu her mahallede ulaşılabilir kılan Buca Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübünün tesis sorunu da Buca Belediyesi Spor Kompleksi ile çözecek. Tesisin temelini geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen görkemli törenle atan Buca Belediyesi, yaklaşık 15 bin metrekare alana yayılan ve yılda 10 bin sporseverin faydalanacağı Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin inşaatında sona geldi. Tesis inşaatında incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, modern ve profesyonel imkanlarla geleceğin yıldız sporcularını yetiştirecek Tesisin 30 Eylül’de hizmete gireceğini açıkladı.

Başkan Piriştina, Buca’nın spordaki etkin gücünü daha da arttıracak, geleceğin futbol yıldızlarının yetişip, modern ve profesyonel imkanlarla spor yapabileceği Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayacak şekilde projelendirildiğini vurguladı. "Amatör spor kulüplerinin yuvası olacak bu tesislerle sporun kalbi Buca’da atacak” diyen Başkan Piriştina, kentin merkezinde yer alan tesisin konumuyla da çocuklar ve ailelerin ulaşım sıkıntısı yaşamadan spor yapmasına imkan vereceğini belirtti.

Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla Buca’da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak tesis, yaklaşık 15 bin metrekare alanda konumlanıyor. Tesisin bünyesinde; standart ölçülerde bir futbol sahası, iki halı saha, 600 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri, eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu, hakem odaları, revir, 235 metre koşu parkuru ve kafeteryaların bulunacağı belirtildi.