Amatörden Pekdaş’a teşekkür

Birlik Başkanı Mehmet Şerif Demir, zor koşullar altında mücadele veren amatör spor kulüplerine her yıl verilen düzenli destekten ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.

Konak’ta Amatör ligde mücadele veren 20 takımın bulunduğunu dile getiren Mehmet Şerif Demir, krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabısına kadar takımların ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi eksiksiz veren Konak Belediyesi’nin ayrıca lige katılım paylarını da ödemesi sayesinde takımların ayakta kaldığını söyledi. Ziyarette Konak Belediyesi’nin Halkapınar’da hizmete açtığı spor sahasının amatör kulüplere kullandırılması da gündeme geldi. Birlik Başkanı Demir, sahanın özellikle antrenman yeri bulmakta zorlanan kulüplerin derdine çare olduğunu dile getirdi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da amatör spor kulüplerin yaşatılması için gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Pekdaş, “Amatör kulüpler çocuklarımızın sorumluluğunu bilen, ahlaklı, özgüveni gelişmiş, özgür bireyler olarak yetişmeleri için çaba sarf ediyor. Cumhuriyetin özgür beyinlere, ahlaklı insanlara ihtiyacı var. Bizim gayretimiz de bunun için. Kulüplere malzeme yardımları gerçekleştirmenin yanı sıra karınca kararınca nakdi yardım da yapıyoruz” dedi.