Amatörün yüzü bir kez daha güldü

ve 2. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden takımlara geçtiğimiz hafta yapılan malzeme yardımının ardından şimdi de 7 bin lira tutarında nakdi yardım yaptı.

Sporun ve sporcunun dostu Konak Belediyesi, zor koşullar altında faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. 1. ve 2. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden takımlara geçtiğimiz hafta yapılan malzeme yardımının ardından şimdi de 7 bin lira tutarında nakdi yardım yapıldı. Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Azlarımızı paylaşarak gönül zenginliğimizi çoğaltmak istiyoruz” dedi.

Amatör spor kulüplerinden minik sporcuların da hazır bulunduğu törene İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, Konak Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir, Konak Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Günen, kulüp yöneticileri, sporcular ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Gençlerin her zaman spor yapmasından yana olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, tüm sporculara başarılar diledi. Konuşmasının başında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Çayırlıbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Necdet Sargın’ı anarak başlayan Pekdaş; kulüp yöneticilerine, sporculara, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Ancak özgür bir ülkede bireylerin diledikleri sporu yapabileceğini söyleyen Başkan Pekdaş, yaklaşan 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 96.yıldönümü kutlamalarına da değindi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anan Pekdaş, “Bu günler milli Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaştığı günlerdir. 26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle milli kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlanmıştır. Arkasından Ege’deki bütün işgalin sona erdirilmesiyle de 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu, ülkemizdeki düşman işgalinin sona ermesi sağlandı. Dolayısıyla 26 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arası Milli Kurtuluş Savaşımızın zafere ulaştığı, ilk kurşunun İzmir’den atılarak başladığı Milli Kurtuluş destanının yıl dönümünü kutluyoruz. İzmir’in kurtuluş gününde İzmirlilik ruhuna sahip çıkarak o gün bütün İzmirliler bu coşkuyu paylaşmak için bir arada olalım” dedi.

“Azlarımızı çoğaltıyoruz”

Başkan Pekdaş, genç sporcuların yetişmesi adına verdikleri destekten ötürü amatör spor kulüplerine teşekkür ederken, genç sporculara da öğütler verdi. Onlara başarılar dileyen Pekdaş, “Asıl gayret sizin gayretiniz. Sizden sağlıklı bireyler olmak için spor yapmak zorundasınız. Sizler sağlıklı bireyler olduğunuz ölçüde bu ülkenin ahlaklı yurttaşları olarak. ülkenin özgürlüğü için, ülkenin kalkınması için ve dünyada diğer ulusların yarışında başarılı bir ülke olmamız için gayret sarf eder ve çalışırsınız. Sizin bu ülkeye için iyi yurttaş olmanıza bizim ihtiyacımız var. O nedenle size verdiğimiz emekler. Azlarımızı paylaşarak gönül zenginliğimizi çoğaltmak istiyoruz” diyerek sporculardan başarı beklediklerini söyledi. Pekdaş’ın konuşmasının ardından 18 amatör spor kulübüne 7 bin lira değerinde temsili çekleri verildi.