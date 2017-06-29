Ameliyatsız ve narkozsuz yüz germe operasyonu

Ameliyat olmak veya narkoz almak istemeyen kadınlar, son günlerde iple yüz askılama yöntemine başvurmaya başladı. Cilt altından uygulanan ve özel bir iple yapılan yöntem, yüz germe, boyun germe sarkmalarının önüne geçiyor. Kaş kaldırmak isteyen genç hastalara da bu yöntemi öneren Dermatolog Uzm. Dr. Engin Kocabaş, yöntemin kırışıklıkları düzeltmede oldukça önemli olduğunu söyledi. Kocabaş, "İlerleyen yaş ile birlikte cilt altı bağ dokuda azalma ve yer çekiminin karşı konulamaz etkisine bağlı olarak yüzümüzde sarkmalar meydana gelmektedir. Yüz ile ilgili estetik operasyonlar kalıcı çözümleri getirmektedir; ancak birçok kişi ve doktorlar öncelikle ameliyatsız yöntemlerle çözüm bulma yoluna gitmektedirler. Ameliyatsız yüz germe işlemleri ile ilgili olarak son dönemlerde farklı teknikler ortaya çıkmıştır. İşte bu noktada yüz germe ameliyatlarının bir alternatifi olarak özel geliştirilmiş dikiş malzemeleri ve askılama aparatları kullanılarak yüzün sarkan bölümlerinin gerdirilmesi, yukarıya askılanmasına yönelik yöntemler ortaya çıkmıştır bu yönteme iple yüz askılama diyoruz İple yüz askılama ya da iple estetik, PDO’dan yapılan özel ameliyat ipliklerinin şeklinin ve yapısının değiştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu iplikler çok incedir, sarmalları ve yapıları farklıdır, cildin altında zamanla erir, ancak dokuya zarar vermez ve reaksiyon göstermez. İplikler incelikleri sayesinde cilt altında hissedilmez" dedi.

Ameliyatsız ve narkozsuz bir yöntem

Kocabaş, işlemin 40-60 dakikaya kadar sürdüğünü ifade ederek, "Ameliyatsız yüz germe, yüz germe ameliyatı olmak istemeyen, anestezi almak istemeyen, ameliyatın yan etkilerinden çekinen veya iyileşme dönemi yaşamak istemeyen hastalara uygulanılan bir yöntemdir. Özellikle aşırı derecede sarkması olmayan, cildin daha gergin olmasını isteyen 30-65 yaş arasındaki hastalara uygulanmaktadır. Asıl amaç yüz germe, boyun germe, sarkmaların düzeltilmesidir. Aynı zamanda daha genç hastalarda kaş kaldırma amacıyla ve yine bazı iplikler kullanılarak nazolabial bölgede ve kırışıklıklarda dolgu için de kullanılır. Kırışıklıkları düzeltmede oldukça iyi bir yöntemdir. Cilt altına yerleştirilen ipler zamanla erimektedir, buda dokunun yara iyileştirme özelliğini tetikler, iplerin yaptığı dokudaki uyarı, doku desteği ve askılama sayesinde sonuç görülür. Bu sayede hem cilt yapısı düzelir hem de dokuda bir yüzün üst kısmına doğru bir yükselme sağlanır. Uygulama kremle uyuşturarak ya da lokal anestezi altında yapılmaktadır. Sarkmanın ya da yapılacak uygulamanın çeşidine göre uygun ipler seçilir ve cilt altına yerleştirilir. Uygulama son derece basittir, hasta hemen normal hayatına dönebilir. İple askılama işlemi yapılacak işlem türüne bağlı olarak ortalama 40-60 dakika kadar sürmektedir. Uygulamanın etkisi 2-2.5 yıl aralığında devam etmektedir" şeklinde konuştu.