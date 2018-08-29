Ameliyatta ölen İngiliz hastanın doktorundan son dakika açıklaması

Dr. Ali Üçkan, "Bu tür ameliyatlar da istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir" diye konuştu.

Üç çocuk annesi İngiliz vatandaşı Leah Cambridge (29), kalça büyütme ameliyatı için İzmir’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. 27 Ağustos tarihinde Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Üçkan tarafından yapılan ameliyat sırasında İngiliz hasta, ani bir komplikasyon sonucu yaşamını yitirmişti. Lena Cambridge’in yakınlarının da şikayetçi olmaması sebebiyle genç kadının otopsisi yapılmadı ve İngiltere’ye gönderildi.

Öte yandan, Leah Cambridge doktoru Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Üçkan, yaşanan ölüm sonrası bir açıklama yaptı. Uçkan, üzgün olduğunu ifade etti ve hastanın tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini kaydetti.

"Tüm dünyada çok sayıda benzer bir durum bildirilmektedir"

Üçkan, açıklamasında şunları söyledi:

"Vücut şekillendirme operasyonu amacıyla başvuran Leah Cambridge (29) isimli hasta maalesef ameliyat esnasında meydana gelen ani bir komplikasyondan dolayı verilen tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Hem bir hekim hem de bir insan olarak çok üzgünüm. Ameliyat öncesi ve süresince yapılan bilgilendirme, tüm tıbbi incelemeleri ve sağlık hizmeti yönünden bir kusuru ve eksiklik olmamasına rağmen bu tür ameliyatlar da istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir ve tüm dünyada çok sayıda benzer bir durum bildirilmektedir. Hastanın ailesi ile de görüşülerek gerekli bilgiler verilmiştir. Gösterdikleri anlayış için acılı aileye yeniden teşekkür eder ve baş sağlığı dilerim."