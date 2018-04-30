Amerika-İzmir zayıflatma hattı

Türk cerrahlar, dünyanın dört bir yanından gelen obez hastaları ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturuyor. Amerika’da yaşayan Gülümser Vives, ülkesindeki tıbbın tüm imkanlarına rağmen ameliyat olmak için İzmir’i seçti. Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözünün ne kadar haklı olduğunu bir kaz daha gördüğünü anlatan Vives, “Amerika’daki birçok Türk ve yabancı arkadaşım sağlığını Türk doktorlara emanet ediyor” dedi.

2004 yılından sonra hızla kilo almaya başlayan Gülümser Vives, 2016 yılında eşi Oscar ve çocuklarıyla birlikte Almanya’dan Amerika’ya taşındı. Oklahama eyaletine yerleşen Vives, ülkedeki fast food kültürü nedeniyle kilo almayı sürdürdü. 92 kiloya ulaşan kadın artık çevresindekilerin bakışlarından bunalmaya başlamıştı. Arkadaş buluşmalarına gidemez hale geldiğini ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan Vives, egzersiz ve diyet uygulamalarına rağmen bir türlü zayıflayamadı. Aile doktoruna muayene olan Vives, obezite ameliyatı olmayı istediğini söyledi. Doktoru onu Oklahama’daki hastaneye yönlendirdi. Hastanede yapılan tetkiklerinin ardından ameliyata uygun olduğu anlaşıldı.

Bir yandan obezite ameliyatları hakkında araştırma yapan Vives, İstanbul ve İzmir’deki obezite cerrahları ve Amerika’da yaşayan, obezite ameliyatı olan hastalarla da görüştü. Hepsi de Türkiye’de ameliyat olmuştu. İzmir’de kliniği bulunan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ile telefonla görüşen Vives, Türkiye’de ameliyat olmaya karar verdi. Dr. Ergenç ve ekibi tarafından başarıyla ameliyat edilen Vives, kısa sürede aldığı kiloları geri verdi.