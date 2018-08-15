Son günlerde ABD’nin Türkiye’ye açmış olduğu ekonomik savaşa yurt genelinde de tepkiler çığ gibi büyüyor. İzmirli işletmecilerde duruma tepki gösterenler arasında yer aldı. Gaziemir ilçesinde bir restoran ve kafe işleten Bayram Tüm, ABD ve İsrail’in ürettiği meşrubatları iş yerindeki dolaplardan kaldırarak ürünlerin satışını durdurdu. Tüm, daha önce işletmesine satın aldığı meşrubatları ise lavaboya dökerek imha etti. Bir daha ABD ve İsrail ürünlerini almayacaklarını ifade eden Tüm, ABD’nin açmış olduğu ekonomik savaş karşısında İzmirli vatandaşları birlik ve beraberliğe davet etti. Tüm, "Biz işletmeci olarak ülkemize yapılan ekonomik saldırı üzerine ülkemizin, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu sebeple Amerika’nın ve İsrail’in üretmiş olduğu meşrubatları kafe ve restoranımızda kesinlikle satışlarını durdurduk, satmıyoruz ve ürünlerini de iade ediyoruz" dedi.

Hem müşterilerden, hem çevreden tepki var

Tüm, ayrıca işletmeye gelen müşterilerin ABD ve İsrail’in meşrubatlarını talep ettiklerinde, işletmede sadece yerli malı ürünlerinin bulunduğunu kendilerine aktardıklarını ifade ederek, "Ülkemize savaş açan bir ülkenin ürünlerini satmadığımızı, helal ve yerli malı ürünleri sattığımızı söylüyoruz. Satmadığımız ürünlerin tamamını döküyoruz ve bize verilen buzdolaplarını firmalara geri iade ediyoruz. Çevredeki esnaflardan da destek geliyor; çok iyi tepkiler aldık dün itibariyle. Bu yüzden açıklama yapmak istedik. Müşterimizden çok güzel tepki aldık, bize çok büyük destekleri oldu. Dün kola satmadığımızı söylediğimiz de müşterimiz çok sevindi, çok mutlu oldu. Bu konuda ülke olarak gerçekten birleştik; ülke olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. 15 Temmuz’da nasıl birlikte başardıysak, Allah’ın izniyle bu seferde başaracağız" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz"

Gaziemir ilçesinde işletme olarak olumlu yönde destekler aldıklarını kaydeden firma sahibi Evren Çapin de yapmış oldukları uygulamayı Türkiye’nin birçok noktasında bulunan diğer şubelerinde de hayata geçirdiklerini, ABD’nin ve İsrail’in ürettiği herhangi bir ürünü işletmelerinde kesinlikle satmayacaklarını belirtti.

Öte yandan, kafeye müşteri olarak gelen Murat Onur, işletme sahibinin başlatmış olduğu uygulamayı takdir ettiğini ifade ederek, "Bayram Bey’i ve işletmesini tebrik ve takdir ediyoruz. Bu boykota destek verdiği için ve Amerikan mallarına karşı başlatmış olduğu bu boykota, bizde vatandaşlar olarak ve müşteri olarak sonuna kadar destek veriyoruz ve bu desteğe de bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz; çünkü biz bu ürünleri almazsak, bu ürünlere talep göstermezsek inanıyorum ki büyüye büyüye kitlesel olarak, büyük firmalara ve holdinglere kadar gidecek. Bu anlamda da Amerikan mallarını kullanmayacak, kullanılmadığı için de kimse bu malları bu ülkeye sokmayacak" diye konuştu.