İzmir İl Kültür Müdürlüğü çalışanlarına, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi" tanıtım sunumu yapıldı.

Hem yüz yüze hem internet tabanlı dersler

İkinci üniversite okumanın artık hayal olmadığını belirten Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İzmir Konak Bürosu Şube Müdürü Havva Cangir, “İki yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans programlarını bitirenler sınava girmeden, açık öğretim sistemi programlarına ikinci üniversite olarak kayıt yaptırabiliyorlar. 2 yıllık olanlar ön lisans, 4 yıllık fakülteden mezun olanlar da hem ön lisans hem de lisans bölümlerinde birinci tercih edebiliyorlar. Kayıt olan öğrencilerimizin öğretim ortamları kitaplar ve ayrıca e-kampüs sistemimiz var. Kayıt yaptıranlar bürolardan kitaplarını alabiliyorlar. Ders çalışma ortamı olarak e-kampüs sistemi var. Bu sistem internet tabanlı cep telefonlarında ve bilgisayarlarında kolaylıkla ulaşabilecekleri videolar, kitaplar, sor öğren bölümleri olan bir sistemdir. Yüz yüze dersler de alabiliyorlar. Üniversitemiz her ildeki üniversitelerle işbirliği yapıyor, bu bağlamda belirli gün ve saatlerde belli dersler açık öğretim öğrencileri için düzenleniyor” dedi.

Başvurulara yoğun talep

İkinci üniversite fırsatı kaçırmak istemeyenlerin telefon numaralarını bırakmalarının yeterli olduğunu ifade eden Cangir, kayıt döneminde kendilerine mesajla bilgilendirme yapıldığını ve sadece internetten başvuru ve kayıt onayı ile üniversiteye başlayabildiklerini söyledi.

Kendine yeni şeyler katmak isteyen ya da hayalindeki mesleği okuyamayan birçok kişinin başvuruda bulunduğunu dile getiren Havva Cangir, yaş sınırı olmadığını ve yoğun başvuru aldıklarını söyledi.

Etkinlikte ayrıca üç dönem süren uzaktan eğitim modeli ile yapılan tezsiz yüksek lisans programları, e-sertifika programları ve üniversitenin sosyal sorumluluk projeleri de anlatıldı. Öte yandan AÖF Konak Büro çalışanlarından Tanyel Çekerol ile Ahmet Karabacak da katılımcıları tek tek kayıtlar hakkında bilgilendirdi.