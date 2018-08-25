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25 Ağustos 2018 16:48

Anahtarını evde unuttu, canından oldu

İzmir’in Buca ilçesinde anahtarını evin içinde unutan genç adam, eve balkondan girmeye çalıştığı sırada beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Anahtarını evde unuttu, canından oldu

25 Ağustos 2018 16:48


Edinilen bilgiye göre, Buca Kozağaç Mahallesi’nde ikamet eden Deniz Hilmioğlu (31) sabah saatlerinde markete gitti. Alışverişin ardından evine dönen Hlmioğlu, anahtarını evde unuttuğunu fark edince eve balkondan girmeye çalıştı. Bir anda dengesini yitiren Hilmioğlu, beton zemine düştü. Olayı gören mahalleli hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Deniz Hilmioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Elim kazada hayatını kaybeden talihsiz adamın iki hafta sonra düğününün olduğu öğrenildi.




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