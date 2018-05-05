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05 Mayıs 2018 12:12

Anasınıfı öğrencileri tiyatroyla tanışıyor

Anasınıfı öğrencileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin rol aldığı “Küçük Kara Balık” adlı çocuk müzikaliyle tiyatronun büyülü dünyasına giriyor.

Anasınıfı öğrencileri tiyatroyla tanışıyor

05 Mayıs 2018 12:12

İEÜ Öğrencilerinin, Çocuk ve Müzik dersi kapsamında hazırladığı müzikal oyun, İzmir’de bine yakın anaokulu çocuğuna ulaşmayı hedefliyor.


İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral ve öğrencilerinin hazırladığı kostüm, dekor ve müzikalin danslarıyla anaokulu çocukları, hem eğlenceli vakit yaşıyor hem tiyatroyu öğreniyor. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, müzikli çocuk tiyatro oyununda mezun olmaya hazırlanan 14 program öğrencisinin rol aldığını, dekor ve kostümlerin yine öğrenciler tarafından hazırlandığını söyledi. Oral, “0-6 yaş insan yaşamının en kritik dönemidir. Bu yaşlarda çocuğun sosyal, duygusal, dil, fiziksel ve bilişsel alanlarda gelişiminin desteklenmesi onların gelecekteki yaşamını etkiliyor. Beynin en hızlı geliştiği dönemde yeterli uyarıcı alamayan çocuklar, kendi potansiyellerini hiçbir zaman eksiksiz bir şekilde gerçekleştiremeyebilir. Anasınıfı öğrencilerimiz oyunlar oynayarak öğreniyor. En iyi öğrenme yöntemi oyundur. Bu yıl oyunumuzu Samed Behreni’nin unutulmaz eseri olan Küçük Kara Balık hikayesinden uyarladık. Oyunda meraklı bir balığın yaşadığı küçük dereden sıkılarak özgürlüğe doğru yol almasını anlatıyoruz” dedi.


Oral, öğrencilerin oluşturduğu tiyatro grubunun Mayıs ayı sonuna dek okulları gezmeye ve bine yakın çocukla buluşmaya devam edeceğini kaydetti.




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