ANFAŞ’tan İzmir’de “fuar” zirvesi

Ş. (ANFAŞ), Basın ve Sektör Buluşmalarının İzmir toplantısını gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinin İzmir ve Antalya için ortak kalkınma mesajları verdiği toplantıda ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Antalya’da ilk defa 1 yılda 32 fuarın hayata geçeceğini söyledi. Fuarcılığın İzmir ve Antalya ekonomisinde kaldıraç olacağını söyleyen Özer, ortak proje çağrısı yaparak “Gelin beraber büyüyelim” dedi.

ANFAŞ Basın ve Sektör Buluşmalarının İzmir’deki toplantısını gerçekleştirdi. Mövenpick Hotel İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Danışma Kurulu Başkanı Abdülaziz Ediz, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Ekonomi Muhabirleri İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Toplantıda, ANFAŞ’ın yeni fuar sezonunda ulaştığı rekor fuar sayısı ve projeler hakkındaki çalışmalar hakkında bilgi veren ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, İzmir’e büyüme çağrısı yaptı.

1 yılda 32 fuar

2017 yılı itibariyle yakaladığı değişim rüzgarıyla yeni projelere imza atarak rotasını yurt dışına çeviren ANFAŞ, eylül ayı sonuna gelinirken fuarcılık turizmini başlattı. Yeni projelerle yaz ayları dışında kalan bölümde hayata geçirilen fuarlar hakkında bilgi veren Murat Özer, “ANFAŞ olarak geçtiğimiz yıl 2 kendi fuarımız, 7 ev sahipliği yaptığımız fuar olmak üzere toplam 9 fuar gerçekleştirildik. Bu sene; 9 fuara ek olarak 16 yeni fuar gerçekleştiriyoruz. 7 yeni fuar için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimizle birlikte 1 yılda 32 fuarı hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Fuar turizmi başlıyor

Yeni projeler hakkında değerlendirmede bulunan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, “ANFAŞ olarak bu yıl yenilenerek başarılı bir yıl geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz turizminin sona ermesiyle kent ekonomisindeki canlılığı 4 mevsim dinamik tutmak için yeni projelere imza atıyoruz. Fuar sektöründe bilindiği gibi harcanan her 100 avronun 85 avrosu kente katkı koymaktadır. Geçtiğimiz dönem 9 fuar boyunca 360 bin ziyaretçi Antalya’ya geldi. Bu sene 32 fuarla birlikte toplamda 1 milyon 640 bin ziyaretçi gelmesini planlıyoruz. Antalya’yı fuarlar ve kongreler kenti yapma hedefleriyle çıktığımız bu yolda, bir dönüm noktası yaşıyoruz. Antalya ve İzmir’in kalkınması için fuarcılık önemli bir araç olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Antalya ve İzmir ekonomisinde fuarlar kaldıraç olacaktır"

ANFAŞ tarafından gerçekleştirilen iş birliktelikleri aracılığıyla düzenlenecek fuar sayısının Antalya tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Özer şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sezon düzenlediğimiz fuar sayısını bu sene 32’ye çıkardık. Bu rakam Antalya’nın fuarcılık tarihinde bir ilk. Bu sezon ayda ortalama iki fuar ile kış aylarında Antalya ekonominse can suyu olacağız. Fuarcılık uzun bir koşu bunu 3 yıl 5 yıl 10 yıl olarak planlamanız lazım. İzmir ve Antalya özelinde fuarlar ekonomik kaldıraç olarak kullanabilecek fuarlardır. Fuarlara gelecek üst düzey sektör temsilcileri, kent ekonominse önemli bir ekonomik girdi sağlayacak. Antalya’da fuar düzenlemek isteyen yatırımcılara çağrı yapıyoruz; gelin fuarınızı ANFAŞ ile ortak olarak, risklerinizi azaltarak Antalya’da yapalım. Gelin beraber büyüyelim."

İki dev eş zamanlı tek çatı altında

Sözlerine ANFAŞ fuarları 29.HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 25. FoodProduct-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vererek devam eden Özer, ziyaretçi ve katılımcı profillerinin paralellik gösterdiği fuarların Antalya Expo Center’ın büyümesiyle birlikte tek çatı altında yapma fırsatı bulduklarını ifade etti. Özer, “Sektör temsilcilerinin ortak talebi doğrultusunda iki fuarımızı 17-20 Ocak 2018 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Fuarda yerini alan sektör profesyonelleri; konaklama, ağırlama ve gıda sektörüne dair yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere aynı anda ulaşabilecek. Katılımcılar; fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler, ikili iş görüşmeleri ve konferanslara doğru hedef kitleye ulaşabilecek” dedi.

Yurt dışından profesyoneller hazır

Yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi veren Özer şunları söyledi: “Fuarlarımız için Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığımız destek artarak devam ediyor. Bu yıl, BAİB-Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği aracılığıyla Bulgaristan, Filistin, Kırgızistan, Kosova, Tunus, Umman’dan, BAKA-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile Kuzey Afrika (MENA), Orta Doğu ve Arap Yarımadası bölgesine ait Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Yemen’den, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu iş birliği ile İran’dan 100’ün üzerinde profesyonel alım heyeti getirilecek. ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve ANFAŞ’ın yurt dışındaki acente iş birliktelikleriyle; Almanya, Arnavutluk, Brezilya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, İran, Irak, Karadağ, Kosova, Letonya, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Tayland, Tunus ve Sırbistan olmak üzere 20 ülkeden profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri katılımcılarla bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek."

Yüzde 85 doluluk oranı

Çalışmaların, katılımcıların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Özer, “Fuar sırasında yaptığımız satışlarda, katılımcıların yarısından fazlası, 2018’deki organizasyonda yerini aldı. Eylül ayı itibari ile HotelEquipment ve FoodProduct fuarlarımızda yüzde 85 oranında doluluğa ulaşmış durumdayız. Sektörün önde gelen dev kuruluşları, fuarın açılmasından aylar önce sözleşme imzalayarak yerlerini aldı. Fuar alanımızdaki kapasitenin kısa süre sonra tamamen dolmasını bekliyoruz” dedi.

81 ilden alım heyeti

Yurt dışı çalışmalarının yanı sıra yurt içinde de tanıtım çalışmalarına paydaşlarıyla hız katan ANFAŞ, 2018’de Ekonomi Bakanlığı, TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Ticaret Borsası aracılığıyla hedef illerdeki ticaret ve sanayi odaları, TÜROFED-Türkiye Otelciler Federasyonu, TUSİD-Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği, AKTOBAkdeniz Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği, TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, GİMAT-Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği, TAFED-Türkiye Aşçılar Federasyonu, ANFAŞ’ın yapmış olduğu anlaşmalar ile 24 hedef ilde yaptığı gerçekleştirdiği basın ve sektör toplantıları aracılığıyla; 81 ilden gıda toptancıları, kurumsal satın almacılar, otel ve restoran zincirleri, şef ve aşçılar, sektörel ziyaretçi heyetleri getirilecek.

Türk mutfağının tanıtımı Foodproduct’ta

Toplantıda Murat Özer’in ardından söz alan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Türkiye’nin tanıtımı için gastronomi sektörünün ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. Yenice, “ANFAŞ’ın FoodProduct fuarının ülkemizin gıda sektörünün tanıtılması için çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz de elimizdeki tüm desteği vererek, 81 ilden alım heyetlerini getireceğiz. ANFAŞ’ın yurt dışından getireceği profesyonel ziyaretçiler aracılığıyla mutfağımızı tanıtma fırsatı bulacağız. Birlikteliğin her gün önem kazandığı günlerde biz de federasyon olarak desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İki kent el ele

Yenice’nin ardından söz alan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, iki kentin potansiyeli üzerinde durdu. Demircan, “ANFAŞ son dönemde önemli projelere imza atıyor. Çok önemli gelişmeler var. Biz İzmir olarak yakından takip ediyoruz. İzmir fuarcılığında da çok önemli projeler hayata geçiriliyor. İki kentin de büyük bir potansiyeli var. Geçtiğimiz dönemlerde Antalya ve İzmir’in bazı konularda karşı karşıya geldiğini gördük. İki kentin kalkınması için el birliğiyle çalışmalar yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda son olarak söz alan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Danışma Kurulu Başkanı Abdülaziz Ediz ise fuarcılığın bir politika olarak geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.